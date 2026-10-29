ВВП США у третьому кварталі зріс на 3,4% — CNBC

У США валовий внутрішній продукт у третьому кварталі зріс на 3,4% у річному обчисленні, перевищивши очікування аналітиків. Водночас у вересні прискорилася інфляція, повідомляє CNBC.

Зростання вище за прогноз

Консенсус-прогноз Dow Jones передбачав, що ВВП США у третьому кварталі збільшиться на 3,1% у річному обчисленні. Показник у 3,4% виявився вищим за цю оцінку на 0,3 відсоткового пункту.

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Оцінки інфляції

Економісти, опитані Dow Jones, очікували, що індекс цін на особисті споживчі витрати, або PCE, у вересні зросте на 0,5% за місяць, а річний темп становитиме 3,7%. Без урахування продуктів харчування та енергії прогноз для базового індексу PCE передбачав приріст на 0,3% за місяць і 3,1% у річному вимірі.

Наведені CNBC прогнози PCE та базового PCE стосувалися вересневих даних. Оцінка зростання американського ВВП від Dow Jones стосувалася третього кварталу.

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