Walmart заявив про зростання впевненості працівників у ШІ після навчання — CNBC

У США компанія Walmart заявила, що навчання роботі зі штучним інтелектом допомогло її працівникам упевненіше користуватися технологією. У червні ритейлер уперше опитав понад 2,1 млн своїх працівників і отримав більш як 1,7 млн відповідей. Результати опитування на саміті CNBC Workforce Executive Council у Нью-Йорку представила старша віцепрезидентка та директорка з персоналу з питань досвіду працівників і цифрових рішень Марен Ваггонер.

Результати опитування

За даними CNBC, 77% офісних працівників Walmart повідомили, що досить упевнено використовують інструменти ШІ. Серед лінійних працівників компанії у США 84% заявили про впевненість у користуванні цифровими інструментами.

Ваггонер пов’язала ці показники з доступом працівників до навчальних програм, сертифікації та цифрових інструментів. Протягом останніх 13 місяців Walmart співпрацював із Google та OpenAI у сфері навчання й сертифікації з ШІ, які працівники могли пройти безкоштовно. За її словами, працівники, що пройшли навчання OpenAI, повідомили про зростання впевненості у використанні ШІ на 27%.

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ШІ у магазинах і логістиці

У Walmart зазначили, що застосовують штучний інтелект і робототехніку, зокрема для автоматизації процесів у центрах виконання замовлень. Водночас компанія має намір зосереджувати працівників на завданнях, де потрібне людське судження.

За словами Ваггонер, в інноваційній лабораторії Walmart у Далласі автоматизація фізичних завдань не призвела до ширших скорочень, а натомість сприяла появі посад, пов’язаних із контролем якості. Вона також навела приклад менеджера магазину в Мексиці, який створив власного ШІ-агента для аналізу звітів і збільшення продажів свіжих продуктів.

Ваггонер додала, що покупці в магазинах і надалі цінують спілкування з людьми на касах, а працівники можуть використовувати ШІ для розв’язання клієнтських запитів.

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