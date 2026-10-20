За повідомленням Channel NewsAsia, стартап у сфері штучного інтелекту Anthropic зафіксував чистий збиток понад $80 млрд у першій половині цього року. Reuters передає, що The Wall Street Journal повідомила про це з посиланням на проєкт проспекту первинного публічного розміщення акцій компанії.

Порівняння з попереднім роком

За даними WSJ, за аналогічний період роком раніше чистий збиток Anthropic становив $13 млрд. Таким чином, сума, наведена у повідомленні газети, значно перевищує показник за першу половину попереднього року.

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Причина більшої частини збитку

Як зазначає WSJ, $72 млрд із загальної суми припали на облікові витрати. Вони були пов’язані зі зміною вартості конвертованих нот та інших інструментів, які компанія випускала для залучення фінансування.

Anthropic не надала негайної відповіді на запит Reuters про коментар. Наведені фінансові показники ґрунтуються на даних із проєкту IPO-проспекту, на який послалася The Wall Street Journal.

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