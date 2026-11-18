26-27 листопада 2026 року в Києві відбудеться XXXV Всеукраїнська конференція TradeMasterGroup. Подія об’єднає керівників логістики та Supply Chain, виробників, ритейлерів, дистриб’юторів, перевізників, фахівців із ЗЕД і постачальників технологічних рішень.

За анонсом організатора, подія збере понад 1 000+ учасників, 70+ компаній та 35 спікерів-практиків. Протягом двох днів відбудуться конференційні виступи, дискусійна панель, виставка рішень для бізнесу, майстер-класи, B2B-зустрічі та нагородження Ukrainian Logistics Award–2026.

Конференція та виставка проходитимуть в облаштованому підземному просторі - укритті, оснащеному освітленням, звуковим обладнанням і зонами для професійного спілкування. Передбачена також онлайн-участь у конференції.

Від щоденних викликів до рішень для бізнесу

Для українських компаній логістика безпосередньо визначає безперервність виробництва, доступність товарів, виконання домовленостей із клієнтами та прибутковість. Перебудова маршрутів, пошкодження інфраструктури, дефіцит персоналу, потреба в автономному енергозабезпеченні та зміни митних процедур вимагають переглядати операційні процеси.

Напередодні нового бюджетного року бізнесу важливо розуміти, які інвестиції допоможуть скоротити втрати, які технології дадуть вимірюваний результат і як підготувати команди до наступних викликів.

XXXV Всеукраїнська конференція TradeMasterGroup стане майданчиком для обміну таким досвідом. У центрі програми - практичні кейси виробництва, ритейлу, FMCG, фармацевтики, транспортної та складської логістики.

Ключові напрями конференції

Стійкість і відновлення ланцюгів постачання: управління ризиками, резервні сценарії, відновлення операцій після втрати інфраструктури.

Економіка логістики: транспортні витрати, KPI, окупність автоматизації та пошук резервів ефективності.

Склади й розподільчі центри: крос-докінг, синхронізація складу і транспорту, енергозабезпечення та розвиток складської інфраструктури.

Цифровізація та штучний інтелект: TMS, WMS, YMS, електронні документи, EDI та цифрові співробітники.

Митниця, ЗЕД і транспортне регулювання: новий Митний кодекс, авторизації, спрощення, ліцензування та державний контроль.

Люди й управління процесами: кадровий дефіцит, аналітика ринку праці, управлінські помилки та принципи Lean.

Міжнародна і холодна логістика: альтернативні експортні маршрути, температурний контроль та безперервність спеціалізованих постачань.

26 листопада: стійкість, технології та економіка логістики

У програмі першого дня:

Ярослав Куліковський , старший аналітик Pro-Consulting , - логістика України у 2026 році, світові тренди та можливості їх реалізації в Україні.

Михайло Барський , керівник відділу логістики ТОВ «МЦ Баухемі» , - стійкість у логістиці: від реєстру ризиків до плану дій.

Олександр Москаленко , директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України , - новий Митний кодекс України, ключові зміни, виклики та можливості.

Олександр Ширяєв , CEO ABM Rinkai TMS, та Олексій Снегур , CEO ABM WMS та ABM YMS у ABM Cloud , - крос-докінг і синхронізація роботи складу та транспорту.

Дмитро Пасенков , CEO DP DEVELOPMENT & PROPERTY , - стан ринку складської логістики, рішення, тренди та інновації.

Тетяна Свірська , керівник відділу транспортної логістики Департаменту управління ланцюгом постачання IDS Ukraine , та Дар’я Теплюк , керівник відділу транспортно-експедиційної діяльності ТОВ «Заммлер Україна» , - забезпечення сервісу, швидкості та контролю витрат через партнерство виробника й логістичного оператора.

Олег Михайлов , директор ТОВ «ХУСКВАРНА Україна» , - стійкість ланцюгів постачання та робота бізнесу в новій реальності.

Василь Росада , керівник сервісу «Вчасно ТТН» , та Володимир Шалигін , керівник сервісу «Вчасно EDI» , - цифровий ланцюг постачання від замовлення до приймання без пауз.

Оксана Марчак , керівник служби логістики та закупок АТ «Київмедпрепарат» , - «Логістика без героїв: коли ефективність перестає бути ефективною».

Стах Возняк , CEO Cargofy , - як цифрові співробітники змінюють логістику.

Сергій Зінкевич , CEO SUNSAY NRG , - енергорішення для складів і логістичних центрів та їхня ефективність для бізнесу.

Іван Кубрак , директор департаменту транспортної логістики ПТК ТОВ «АГРОМАТ» , - практичні кейси впровадження TMS та AI з фінансовим результатом.

Вячеслав Кужель, експерт-практик із 11-річним досвідом роботи в мережі «Сільпо», - транспортна логістика ритейлу: від управління ризиками до автономних вантажівок.

27 листопада: відновлення операцій, команди та нові правила роботи

Другий день охопить митну й транспортну політику, відновлення інфраструктури, управління персоналом та підвищення операційної ефективності:

Валерій Губарєв , провідний партнер компанії «Незалежна митна агенція» , - трансформація митної логістики, авторизація діяльності, режимів і спрощень для учасників ЗЕД.

Сергій Артьоменко , ТОВ «Арт Порт» , член Спілки автоматизаторів бізнесу, - наскрізна логістика, електронні черги та безперервний обіг автомобільного і залізничного транспорту від поля до судна.

Олег Турик , директор з логістики «Будинок Іграшок» , - «4 дні на перезапуск»: відновлення логістики після повної втрати розподільчого центру.

Володимир Голубош , заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті , - нові стандарти ліцензування, цифрові рішення та ефективний державний контроль.

Віталій Шатохін , керівник Renault Trucks Україна , - інновації у вантажному транспорті та передбачуваність перевезень.

Тетяна Пашкіна , HR-експертка з понад 25-річним практичним досвідом, - сім принципових помилок в управлінні персоналом.

Людмила Денесюк , директорка з управління ланцюгом постачання фармацевтичної компанії «Дарниця» , - застосування Lean для безперервного вдосконалення бізнес-процесів.

Анастасія Бардакова , керівниця групи по роботі з великим корпоративним бізнесом robota.ua , - пошук працівників для складу й логістики на основі аналітики ринку праці.

Владислав Москаленко , менеджер з планування транспорту AB InBev Efes Ukraine , - реальні резерви економії транспортних витрат.

Валерій Ткачов , заступник директора департаменту технологій перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» , - альтернативні шляхи експорту товарів з України після блокування портів.

Катерина Артюх, міжнародна експертка зі стратегічної логістики та ланцюгів постачання, - гнучкість і безперервність холодних ланцюгів, критичні стандарти та практика їх дотримання.

Модератор конференції - Дмитро Линник, керівник логістики ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (Vetropack).

Дискусійна панель: транспорт, сервіс, витрати та відповідальність

27 листопада відбудеться дискусійна панель «Нові правила логістики: транспорт, сервіс, витрати та відповідальність».

До обговорення долучаться:

Людмила Попок - керівник відділу оперативного забезпечення та планування «Террафуд» ;

Валентин Муравйов - керівник групи комерційного супроводження та логістики Vodafone Retail ;

Ніна Шкабура - заступник директора з логістики компанії «Алло» ;

Галина Сидорова - експертка з логістики;

Микола Вишняков - керівник мереж поставок ROZETKA UA.

Панель поєднає погляди представників виробництва, ритейлу та електронної комерції на взаємодію учасників ланцюга постачання, вимоги до сервісу та управління витратами.

Виставка: рішення для всього ланцюга постачання

Паралельно з конференцією працюватиме виставка. Серед напрямів - транспортні та міжнародні перевезення, 3PL, складські послуги, автоматизація, WMS, TMS та інші IT-продукти, обладнання, пакування, палетизація, митний супровід, страхування й цифрові сервіси.

Відвідувачі зможуть порівняти рішення, обговорити власні завдання з постачальниками та знайти партнерів для впровадження технологій. Для експонентів участь стане можливістю представити продукти професійній аудиторії, провести демонстрації та переговори з потенційними замовниками.

Практичне навчання та професійні зустрічі

Протягом двох днів працюватиме Nonstop Logistics Education Zone - відкритий навчальний простір із майстер-класами та розбором практичних завдань. Вхід до навчальної зони передбачений для всіх учасників виставки.

Окрему частину події становитимуть B2B-зустрічі й нетворкінг між виробниками, ритейлерами, дистриб’юторами, перевізниками та технологічними компаніями.

Ukrainian Logistics Award-2026

26 листопада після завершення виступів відбудеться нагородження переможців щорічної національної премії Ukrainian Logistics Award–2026.

Премія відзначає компанії та професіоналів, які підтримують безперервність постачань, впроваджують технології та створюють рішення для стійкості й відновлення українського бізнесу.

Формат та умови участі

Дата: 26-27 листопада 2026 року.

Місце: Київ, облаштований підземний простір - укриття. Точну адресу та організаційну інформацію отримають зареєстровані учасники.

Формати: офлайн та онлайн.

Вартість офлайн-участі у дводенній конференції - 10 500 грн за одного учасника. Пакет включає конференційну програму, доступ до зони кава-брейків та розміщення інформації про компанію з контактами в каталозі за умови подання даних до 20 листопада.

Онлайн-участь - 6 500 грн: Zoom-трансляція, доступ до відеозаписів протягом 14 днів, електронний каталог учасників та онлайн-чат із модератором для запитань. Передбачені також групові пакети та участь зі стендом.

Переглянути актуальну програму та зареєструватися

Організатор - TradeMasterGroup, українська B2B-медіа- та event-платформа, яка понад 17 років об’єднує представників ритейлу, виробництва, дистрибуції та логістики. Компанія проводить галузеві конференції й виставки, створює професійний контент та розвиває майданчики для обміну досвідом між учасниками ринку. Події TradeMasterGroup допомагають бізнесу знаходити партнерів, знайомитися з технологіями та практичними рішеннями для підвищення ефективності роботи.

Контакти організатора:

[email protected]

+38 (073) 380-00-78

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