Yum Brands перевищила прогнози, продажі Taco Bell впали на 4% — CNBC

Yum Brands повідомила, що у США продажі Taco Bell у зіставних ресторанах знизилися на 4% у третьому фінансовому кварталі. На відвідуваність закладів вплинув спалах харчового захворювання, пов’язаний із салатом айсберг, який подавали в ресторанах мережі, повідомляє CNBC.

Фінансові показники

Скоригований прибуток Yum Brands становив $1,56 на акцію за очікуваних аналітиками $1,49. Виручка зросла на 4% — до $2,05 млрд, що відповідало прогнозу. Чистий прибуток компанії сягнув $1,62 млрд, або $5,92 на акцію, проти $397 млн, або $1,41 на акцію, роком раніше.

Без урахування доходів від продажу Pizza Hut та інших статей скоригований прибуток становив $1,56 на акцію. Після виключення Pizza Hut продажі Yum Brands у зіставних ресторанах загалом не змінилися протягом кварталу.

Вплив на Taco Bell

За даними компанії, найбільший вплив на продажі Taco Bell припав на вікенд 18 липня. Відвідувачі тимчасово рідше приходили до ресторанів через спалах харчового захворювання, проте згодом динаміка продажів покращилася.

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Генеральний директор Yum Brands Кріс Тернер заявив, що від кінця вересня Taco Bell у США випереджає сектор ресторанів швидкого обслуговування за темпами зростання продажів у зіставних закладах. Міжнародний бізнес Taco Bell, менший за американський, збільшив такі продажі на 5%.

Продаж Pizza Hut

У третьому кварталі Yum Brands завершила продаж Pizza Hut. 7 серпня компанія закрила продаж бізнесу мережі в материковому Китаї Yum China, а 1 вересня продала решту Pizza Hut компанії LongRange Capital. Результати Yum Brands за квартал враховують показники Pizza Hut до цих дат.

Продажі KFC у зіставних ресторанах зросли на 1% завдяки Китаю та Європі. Водночас у США, третьому за розміром ринку мережі, системні продажі KFC скоротилися на 6%.

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