Zalando запустила ШІ-агента для покупок — Channel NewsAsia

Німецький онлайн-ритейлер Zalando повідомив про запуск свого першого ШІ-агента для покупок і платформи Zalando Extended. Вона має дати змогу купувати через застосунок компанії товари з інших онлайн-магазинів за допомогою ШІ-агентів. Як повідомляє Channel NewsAsia, пілотний проєкт проведуть у співпраці з ритейлером товарів для дому Westwing.

Платформа для покупок у партнерів

Запуск відбувається на тлі розвитку так званої агентної комерції. У цій моделі автономні системи штучного інтелекту можуть виконувати повний цикл купівлі товарів — від порівняння цін у різних продавців до оплати — від імені покупця.

Ритейлери активніше впроваджують інструменти штучного інтелекту, оскільки покупці дедалі частіше використовують їх для порівняння цін, перевірки наявності товарів і отримання рекомендацій. Zalando продає одяг, взуття та аксесуари тисяч брендів, серед яких Nike, Hugo Boss і Coach.

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Показники за третій квартал

Компанія повідомила, що її виторг у третьому кварталі зріс на 5,1% у річному вимірі — до 3,17 млрд євро. Це вище за 3,15 млрд євро, яких очікували аналітики, опитані LSEG. Валовий обсяг проданих товарів, який відображає вартість усіх реалізованих товарів, зріс на 7,5% — до 4,54 млрд євро.

Водночас валова маржа Zalando становила 38,7%, що виявилося нижчим за ринкові очікування. Аналітики Jefferies і JPMorgan частково пов'язали цей результат з інвестиціями компанії. Акції Zalando на початку торгів упали на 5%.

Фінансова директорка Zalando Анна Димитрова заявила, що перехід компанії до платформної моделі прискорюється: партнерський бізнес і рекламний напрям зростають двозначними темпами, а дохід у сегменті B2B збільшився майже на 28%.

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