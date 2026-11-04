Залізницю Китай—Киргизстан—Узбекистан планують відкрити у 2031 році — OilPrice

У Киргизстані залізницю Китай—Киргизстан—Узбекистан планують ввести в експлуатацію у 2031 році. На киргизькій частині маршруту завдовжки близько 305 кілометрів роботи ведуться на 28 із 29 запланованих тунелів і 47 із 50 мостів, повідомляє OilPrice з посиланням на Киргизькі залізниці.

Перебіг будівництва

За словами заступника генерального директора проєкту, до кінця 2026 року планують виконати близько 22% загального обсягу будівельних робіт. Проходку тунелів завершено на 21,5%, земляні роботи — на 67%, а спорудження пальових фундаментів мостів — на 95%.

У серпні повністю завершили проходку першого тунелю Кош-Добо-2. Монтаж перших мостових конструкцій очікується у 2027 році. Офіційний запуск залізниці заплановано на 2031 рік, хоча підрядники прагнуть завершити роботи раніше.

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Новий маршрут до Центральної Азії

Загальна протяжність залізниці становитиме приблизно 530 кілометрів. Після завершення вона має забезпечити Китаю коротший, швидший і дешевший залізничний маршрут до Центральної Азії та інших ринків.

У Киргизстані також оголосили, що в Манасі має розпочатися будівництво нового аеропорту для обробки авіавантажів. Його розглядають як частину мережі вантажних авіаційних, залізничних і автомобільних перевезень, оскільки через Манас проходитиме залізниця Китай—Киргизстан—Узбекистан.

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