Залученість працівників у США впала до мінімуму з 2011 року — CNBC

У США частка працівників, залучених до своєї роботи, у третьому кварталі 2026 року знизилася до 29% — це найнижчий показник із 2011 року. Порівняно з попереднім кварталом показник упав на 2 відсоткові пункти, повідомляє CNBC з посиланням на дослідження Gallup.

Gallup визначає залученість як зосередженість, мотивацію та ентузіазм працівників щодо своєї роботи. Пік показника зафіксували у 2020 році — 36%. До 2024 року він знизився до 31% і тримався на цьому рівні впродовж першої половини 2026-го, однак у третьому кварталі відбулося помітне зниження.

Дистанційні та гібридні працівники

Найбільше квартальне зниження Gallup зафіксував серед працівників на дистанційному та гібридному форматах роботи. Особливо це стосувалося співробітників організацій, які інтегрували штучний інтелект.

У третьому кварталі 46% опитаних повністю погодилися з твердженням, що чітко розуміють очікування від своєї роботи. У першій половині року таких було 49%. Ще 37% респондентів повністю погодилися, що їхній керівник або хтось на роботі піклується про них, проти 40% у першій половині року.

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Частка активно незалучених працівників становила 18%, а 53% усіх працівників Gallup відніс до категорії незалучених. За оцінкою організації, один відсотковий пункт у дослідженні відповідає приблизно 1,6 млн працівників США. Тож квартальне зниження на 2 пункти відповідає приблизно 3,2 млн меншій кількості залучених працівників.

ШІ не названо доведеною причиною

Gallup опитав випадкову вибірку з 21 648 дорослих віком від 18 років з 5 до 19 серпня 2026 року. Похибка вибірки становила плюс-мінус 1 відсотковий пункт за рівня довіри 95%.

Головний науковець Gallup з питань управління персоналом і добробуту Джим Гартер зазначив, що з 2020 року гібридні та повністю дистанційні працівники частіше втрачали ясність щодо очікувань від своєї роботи, ніж працівники на місці. Водночас Gallup наголосив: дані одного кварталу не підтверджують появу сталої тенденції, а опитування не дає змоги встановити штучний інтелект конкретною причиною погіршення настроїв працівників.

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