Замовлення німецьких заводів у вересні зросли на 4,4% — Anadolu Agency

У Німеччині реальні нові замовлення в обробній промисловості у вересні зросли на 4,4% порівняно з попереднім місяцем. Показник виявився дещо нижчим за ринкові очікування, які передбачали зростання на 4,6%. Попередні офіційні дані Федерального статистичного відомства Destatis наводить Anadolu Agency.

Автопром і машинобудування

Відновлення замовлень відбулося після переглянутого серпневого падіння на 10,1%. Найбільше зростання у вересні зафіксували в автомобільній галузі: нові замовлення там збільшилися на 10,5%. Замовлення на машини та обладнання зросли на 8,3%.

Водночас у виробництві інших транспортних засобів нові замовлення скоротилися на 10,4%. До цієї категорії належать, зокрема, літаки, кораблі, поїзди та військова техніка.

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Внутрішній та зовнішній попит

Внутрішні замовлення у вересні зросли на 6,6%, а закордонні — на 2,8%. Замовлення з країн єврозони підвищилися на 4,5%, тоді як із держав поза межами єврозони — на 1,6%.

У річному вимірі, з урахуванням календарних коригувань, обсяг заводських замовлень у вересні був на 3,3% більшим, ніж роком раніше.

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