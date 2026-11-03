Замовлення промисловості США у вересні зросли на 1,8% — Anadolu Agency

У США нові замовлення на промислові товари у вересні зросли на 1,8% проти серпня — до 677,2 млрд доларів. Це стало третім поспіль місячним зростанням показника. Як повідомляє Anadolu Agency, дані оприлюднило Бюро перепису населення США.

Зростання перевищило очікування

Обсяг замовлень збільшився на 12,2 млрд доларів і перевищив ринковий прогноз, який передбачав приріст на 1,2%. Бюро також переглянуло серпневий показник: зростання за цей місяць уточнили до 0,3% із раніше оцінених 0,1%.

Майже половину загального приросту забезпечили замовлення на транспортне обладнання. Вони зросли на 5,3 млрд доларів, або на 4,6%, до 119,9 млрд доларів. Без урахування транспортного обладнання замовлення збільшилися на 1,3%.

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Товари та інвестиційний індикатор

Замовлення на товари тривалого користування, до яких належать літаки, транспортні засоби та машини, зросли на 1,9% — до 345,7 млрд доларів. Цей результат дещо перевищив первинну оцінку приросту на 1,8%.

Замовлення на товари нетривалого користування підвищилися на 1,8%, до 331,6 млрд доларів. Водночас замовлення на необоронні капітальні товари без урахування літаків, які вважають індикатором планів бізнесу щодо інвестицій, зросли на 0,6%. Відвантаження в цій категорії додали 1,2%.

Поставки та запаси

Загальний обсяг заводських відвантажень у вересні зріс на 1,3% — до 668,5 млрд доларів після збільшення на 0,1% у серпні. Невиконані замовлення підвищилися на 0,9%, до 1,62 трлн доларів, а запаси зросли на 0,4%, до 976 млрд доларів. Це стало дванадцятим поспіль місяцем зростання запасів.

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