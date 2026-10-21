Заможні китайці згортають офшорні трасти перед податковим дедлайном — The Japan Times

У Китаї частина найбагатших громадян почала згортати офшорні трасти, продавати акції та в окремих випадках змінювати громадянство напередодні дедлайну декларування доходів, отриманих за кордоном. Про це з посиланням на радників із питань добробуту, юристів та інших обізнаних співрозмовників повідомляє The Japan Times.

Наприкінці липня Пекін встановив 22 жовтня 2026 року як кінцеву дату для декларування доходів від офшорних трастів. На такий прибуток передбачено податок у розмірі 20%. За даними співрозмовників видання, податкові органи також посилили збір інформації про заможних осіб, а в окремих провінціях і містах створили спеціальні групи для виявлення несплачених податків з офшорних доходів.

Кого може торкнутися податок

За словами гендиректора JLT Legacy Group Оскара Лю, найбільше нові заходи можуть вплинути на засновників китайських компаній, акції яких котируються в Гонконзі та США. Багато з них продавали акції через трасти в період високих оцінок компаній у 2014–2020 роках. Лю оцінив можливі податкові зобов’язання в одному випадку від кількох мільйонів юанів до сотень мільйонів або навіть мільярдів юанів.

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Boston Consulting Group оцінює обсяг офшорних статків Китаю приблизно у 1,7 трлн доларів. Офшорні трасти останніми роками використовували великі акціонери китайських компаній із закордонним лістингом для зберігання активів поза країною.

Продаж активів і невизначені правила

Неочікувана вимога щодо податку змусила частину власників активів шукати кошти для його сплати. За інформацією видання, сімейний офіс технологічного мільярдера продає близько половини портфеля акцій. За словами приватного банкіра міжнародного банку, банки також кредитують приватних клієнтів для сплати податкових зобов’язань під заставу акцій їхніх компаній.

Водночас юристи та радники вказують на неясність окремих норм: зокрема, кого саме вони охоплюють, чи можуть застосовуватися до минулих періодів та за який час можуть нарахувати податок на дивіденди або продаж акцій. Податкові зобов’язання пов’язують із тим, чи перебувають основні економічні інтереси платника податків у Китаї, а цей критерій, за оцінкою юристів, допускає різні тлумачення.

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