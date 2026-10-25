Запаси кленового сиропу в Квебеку можуть вичерпатися до лютого — Fortune

У Канаді стратегічний резерв кленового сиропу в провінції Квебек може повністю вичерпатися до лютого. Такий прогноз оприлюднила організація Виробники кленового сиропу Квебеку, яка управляє запасами, повідомляє Fortune.

Резерв із трьох складів

Стратегічний резерв складається з трьох складів у Квебеку, які загалом можуть зберігати приблизно 218 тисяч барелів сиропу. Новий сироп продовжать виробляти, однак запас не зможе згладжувати можливі коливання виробництва, що значною мірою залежить від погодних умов.

Канада є найбільшим світовим виробником кленового сиропу. У 2025 році на неї припадало понад 75% світового виробництва, а близько 90% канадського сиропу виробили в Квебеку.

Зростання експорту та спад виробництва

Попит на канадський кленовий сироп останніми роками зростав, зокрема завдяки розширенню продажів за межами США. Нині до Сполучених Штатів спрямовується близько 65% канадського експорту сиропу, тоді як два десятиліття тому цей показник становив 80%.

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Минулого року експорт сиропу зріс майже на 16% після того, як американські покупці почали закуповувати канадський продукт напередодні очікуваних тарифів. Для порівняння, у 2024 році експорт зріс на 9%. Водночас виробництво торік скоротилося на 5%, свідчать дані статистичного агентства Канади. За перші вісім місяців 2026 року експорт зріс лише на 2,5% у річному вимірі.

Потреба поповнити запаси

Заступник генерального директора Виробників кленового сиропу Квебеку Сімон Доре-Уелле заявив Toronto Star, що забезпечення ринку сиропом упродовж наступного року є надійним. Водночас, за його словами, стратегічний резерв необхідно буде поповнювати в найближчі роки, а успішний сезон виробництва у 2027 році був би бажаним.

За останні шість років Квебек збільшив виробничі потужності на 50%. Це дало змогу облаштувати понад 21 мільйон нових точок для збору кленового соку.

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