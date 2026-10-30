Зарплати в Італії у вересні зросли на 2,5% за інфляції 4,2% — ANSA English

В Італії індекс погодинної контрактної оплати праці у вересні не змінився порівняно із серпнем. Водночас у річному вимірі, проти вересня 2025 року, він зріс на 2,5%. Річна інфляція у вересні становила 4,2%, тому заробітки в реальному вимірі знизилися. Про це повідомило національне статистичне агентство Istat, пише ANSA English.

Динаміка у приватному секторі

У приватному секторі контрактні зарплати в річному вимірі зросли на 2,3%. В аграрному секторі показник становив 3,3%, у промисловості — 2,6%, а у приватних послугах — 2,1%. Наведені Istat дані відображають річну динаміку оплати праці у вересні.

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Показники державного сектору

У державному секторі контрактні зарплати за рік підвищилися на 3,2%. Це був вищий темп зростання, ніж у приватному секторі, де показник становив 2,3%.

Istat також зазначило, що річне зростання заробітної плати відставало від інфляції протягом двох кварталів поспіль. Вересневі показники продовжили цю тенденцію.

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