Засновники Anthropic матимуть 50,1% голосів через Founder LLC — CNBC

Компанія Anthropic у проспекті для первинного публічного розміщення акцій повідомила, що її семеро співзасновників через нову структуру Founder LLC матимуть 50,1% голосів за акціями компанії в обігу. Це дасть їм змогу визначати результат голосувань акціонерів у найближчому майбутньому.

Як повідомляє CNBC, до Founder LLC увійдуть генеральний директор Даріо Амодеї, президентка Даніела Амодеї, а також Том Браун, Джек Кларк, Джаред Каплан, Сем Маккендліш і Крістофер Ола. Компанія назвала цю модель новою структурою капіталу та корпоративного управління, яка не має прямого прецеденту серед публічних компаній.

Обмежений вплив акціонерів

У документі Anthropic зазначила, що така система може ускладнити небажане злиття, тендерну пропозицію або спробу усунути директорів через голосування акціонерів. Водночас вона обмежуватиме вплив інституційних та роздрібних інвесторів на рішення компанії.

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Компанія також попередила, що інтереси Long-Term Benefit Trust, Founder LLC та окремих співзасновників можуть відрізнятися від інтересів інших акціонерів. Їхні права голосу не залежать від економічної частки в Anthropic і не будуть розмиватися або зменшуватися, йдеться у проспекті.

Роль незалежного трасту

Anthropic зареєстрована як public benefit corporation за законодавством Делаверу. Такий статус передбачає баланс між фінансовими інтересами акціонерів, інтересами осіб, на яких впливає діяльність компанії, та її метою — відповідальним розробленням і підтримкою передових систем штучного інтелекту для довгострокової користі людства.

Окремо діє створений у 2023 році Long-Term Benefit Trust. Він має право обирати й усувати більшість членів ради директорів за допомогою спеціального класу звичайних акцій Class T. Anthropic вважається контрольованою компанією відповідно до вимог Nasdaq Global Select Market, оскільки траст уповноважений обирати більшість ради директорів. Компанія планує лістинг на Nasdaq під тікером ANT.

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