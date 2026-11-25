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Ілон Маск поступово об'єднує свої бізнеси, які ще кілька років тому працювали переважно незалежно один від одного. У 2025 році розробник штучного інтелекту xAI поглинув соціальну мережу X, у лютому 2026 року сама xAI увійшла до складу SpaceX, а тепер космічна компанія розглядає можливість злиття з Tesla.

24 листопада аналітики JPMorgan повідомили, що об'єднання Tesla та SpaceX може допомогти космічній компанії потрапити до американського фондового індексу S&P 500. Потенційна угода вартістю понад $3 трлн може стати найбільшим корпоративним злиттям в історії.

Однак амбіції Маска виходять далеко за межі автомобільної та космічної промисловості. Його компанії вже обмінюються технологіями, фінансовими ресурсами та виробничими потужностями, поступово формуючи єдину технологічну екосистему.

UA.News розповідає, з чого складається бізнес-імперія Ілона Маска, скільки коштують його компанії, як вони співпрацюють між собою та наскільки реалістичним є створення єдиної корпорації, яка займатиметься космосом, автомобілями, робототехнікою та штучним інтелектом.

Що відомо про можливе злиття Tesla та SpaceX

У жовтні 2026 року Tesla та SpaceX сформували спеціальні комітети з незалежних членів рад директорів для оцінки потенційного злиття. До листопада до роботи над угодою залучили інвестиційні банки.

Сам Маск під час конференції з інвесторами SpaceX 20 жовтня назвав об'єднання компаній хорошою ідеєю. Водночас підприємець застеріг інвесторів від сприйняття потенційної угоди як остаточно вирішеного питання.

Маск не може самостійно визначити умови злиття через очевидний конфлікт інтересів. Незалежні директори мають оцінити вартість компаній та визначити, чи буде угода вигідною для їхніх акціонерів. Аналітик Ден Айвз оцінює ймовірність об'єднання Tesla та SpaceX у 2027 році у 80–90%. На його думку, стратегічна доцільність угоди пов'язана насамперед із розвитком штучного інтелекту та можливістю Маска контролювати більшу частину відповідної технологічної екосистеми.

Логіка такого сценарію полягає в тому, що автомобільний та космічний бізнеси Маска дедалі більше потребують однакових ресурсів: обчислювальних потужностей, спеціалізованих процесорів, енергетичної інфраструктури та інженерних кадрів.

Замість паралельного фінансування окремих технологічних проєктів компанії могли б розвивати спільну інфраструктуру.

З яких компаній складається бізнес-імперія Ілона Маска та скільки вони коштують

Сьогодні бізнес-імперія Маска охоплює сім основних брендів, частина яких уже працює в межах спільних корпоративних структур.

SpaceX — понад $1,7 трлн . Заснована у 2002 році компанія займається виробництвом багаторазових ракет, космічними запусками, супутниковим зв'язком та розробкою надважкої ракетної системи Starship. SpaceX виконує замовлення NASA, Пентагону та приватних підприємств. У червні 2026 року компанія вийшла на фондову біржу Nasdaq, залучивши $75 млрд.

Tesla — близько $1,5 трлн . Окрім виробництва електромобілів, компанія розвиває системи накопичення електроенергії Powerwall та Megapack, автономний транспорт, роботаксі Cybercab, людиноподібних роботів Optimus та спеціалізовані процесори для штучного інтелекту.

Starlink . Супутниковий підрозділ SpaceX, який забезпечує доступ до інтернету приватним користувачам, підприємствам, авіакомпаніям та державним установам. Проєкт не має окремої біржової капіталізації, а його вартість враховується у загальній оцінці SpaceX.

xAI — $250 млрд на момент поглинання . Заснований Маском у 2023 році розробник штучного інтелекту, основними продуктами якого є чатбот Grok та обчислювальна інфраструктура Colossus. У лютому 2026 року компанія увійшла до складу SpaceX.

X — $33 млрд на момент поглинання . Колишній Twitter, який Маск придбав у 2022 році за $44 млрд. У березні 2025 року соціальну мережу поглинула xAI , а згодом разом із розробником штучного інтелекту вона увійшла до структури SpaceX.

Neuralink — близько $9–10 млрд . Компанія розробляє нейрокомп'ютерні інтерфейси, які дозволяють людям керувати електронними пристроями за допомогою мозкових сигналів. У перспективі її технології можуть використовуватися для відновлення зору, мовлення та рухових функцій. У червні 2025 року компанія залучила $650 млн інвестицій.

The Boring Company — $23 млрд. Компанія спеціалізується на будівництві підземних транспортних тунелів. Її найбільш відомим проєктом є Vegas Loop у Лас-Вегасі, де для перевезення пасажирів використовують електромобілі Tesla. У вересні 2026 року компанія залучила $3 млрд інвестицій.

Як компанії Ілона Маска вже обмінюються технологіями та ресурсами

Процес об'єднання бізнесів Маска розпочався задовго до переговорів між Tesla та SpaceX. У 2016 році Tesla придбала виробника сонячних панелей SolarCity за $2,6 млрд. У наступні роки підприємець послідовно об'єднав X, xAI та SpaceX.

Водночас навіть юридично незалежні компанії вже мають значні фінансові та технологічні зв'язки. Згідно з фінансовою звітністю Tesla, за дев'ять місяців 2026 року компанія отримала $626 млн доходу від продажу промислових акумуляторних систем Megapack компанії SpaceX. Також у березні Tesla інвестувала $2 млрд в акції космічної компанії, отримавши частку менш ніж 1%.

Ще одним спільним проєктом став Terafab — підприємство з виробництва напівпровідників у Техасі. Початкові інвестиції Tesla та SpaceX у його будівництво мають становити $16,8 млрд. Завод планують використовувати для виробництва процесорів, необхідних роботам Optimus, роботаксі Cybercab та майбутнім космічним дата-центрам SpaceX.

Паралельно xAI інтегрує Grok в автомобілі Tesla, соціальна мережа X забезпечує розробника штучного інтелекту каналом поширення його продуктів, а The Boring Company використовує електромобілі Tesla у власній транспортній інфраструктурі.

Керуючий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер вважає, що саме взаємна технологічна залежність є головним аргументом на користь злиття Tesla та SpaceX.

«Те, що робить Tesla, потрібно SpaceX, а те, що робить SpaceX, потрібно Tesla», — пояснив аналітик.

На думку Манстера, кінцевою метою Маска є створення вертикально інтегрованої корпорації у сфері штучного інтелекту. Аналітик оцінює ймовірність злиття компаній протягом найближчих двох років у 95%.

У практичному вимірі це означатиме можливість контролювати практично весь процес створення технологічних продуктів: від виробництва процесорів та забезпечення електроенергією до навчання моделей ШІ та їхнього використання в автомобілях, роботах і космічних апаратах.

Наприклад, сьогодні розробники штучного інтелекту значною мірою залежать від постачальників процесорів, операторів дата-центрів та енергетичних компаній. Корпорація Маска потенційно зможе самостійно забезпечувати значну частину цих потреб.

Навіщо Маску об'єднувати космос, робототехніку та штучний інтелект

Однією з найбільш амбітних ідей Маска є створення дата-центрів штучного інтелекту за межами Землі.

18 листопада під час конференції The New York Times DealBook Summit підприємець розповів, що між Tesla та SpaceX з'являється дедалі більше спільних напрямів діяльності. Зокрема, обидві компанії займаються розробкою спеціалізованих процесорів та технологій штучного інтелекту.

Маск вважає, що компанії, ймовірно, будуть ефективнішими разом, хоча їхнє об'єднання не є обов'язковою умовою подальшого розвитку. Одним із головних аргументів підприємця є майбутнє обчислювальної інфраструктури. Під час конференції Маск висловив переконання, що у довгостроковій перспективі переважна частина обчислювальних потужностей надзвичайно розвиненого штучного інтелекту може розташовуватися саме в космосі.

Розвиток генеративного ШІ супроводжується стрімким зростанням потреб у процесорах та електроенергії. Маск пропонує використовувати космічну інфраструктуру для розміщення обчислювального обладнання, яке зможе отримувати енергію від Сонця.

Для реалізації цього задуму потенційно знадобляться технології всіх найбільших компаній підприємця. SpaceX забезпечуватиме доставлення обладнання на орбіту, Starlink — передавання даних, Tesla — енергетичні технології та розробку процесорів, а xAI — моделі штучного інтелекту.

Генеральний директор інвестиційної компанії Fortuna Investments Джастус Пармар, який інвестував у Tesla та SpaceX, називає потенційне злиття стратегічно важливим. За його словами, обидві компанії активно переорієнтовуються на штучний інтелект та автономні системи, одночасно реалізовуючи масштабні інфраструктурні проєкти.

З економічної точки зору це означає, що майбутній розвиток Tesla та SpaceX дедалі менше залежатиме виключно від продажу автомобілів або космічних запусків. Обидві компанії прагнуть отримувати доходи від технологій, здатних автоматизувати роботу фізичних пристроїв та цифрових систем.

Однак орбітальні дата-центри поки залишаються технологією, яка не довела своєї комерційної ефективності. Для її масштабного впровадження необхідно розв'язати проблеми охолодження обладнання у вакуумі, космічної радіації, технічного обслуговування та вартості запусків.

Тому навіть наявність усіх необхідних технологій у межах однієї корпорації не гарантуватиме прибутковості проєкту.

Чому злиття Tesla та SpaceX може бути вигідним для інвесторів

Однією з найближчих фінансових переваг потенційного об'єднання є можливість включення SpaceX до індексу S&P 500. Попри трильйонну капіталізацію, космічна компанія поки не відповідає всім необхідним критеріям. Зокрема, правила передбачають щонайменше 12 місяців біржових торгів після IPO та відповідність вимогам щодо прибутковості.

Аналітики JPMorgan вважають, що об'єднання з Tesla, яка вже входить до S&P 500, може дозволити SpaceX прискорити включення до індексу, якщо індексний комітет застосує винятки на підставі попередніх корпоративних угод.

За розрахунками банку, включення до індексу може створити попит на близько 10% акцій SpaceX, які перебувають у вільному обігу.

Причина полягає в особливостях роботи індексних фондів. Вони купують цінні папери відповідно до структури індексу, незалежно від власної оцінки перспектив конкретної компанії. Таким чином, включення SpaceX до S&P 500 може забезпечити додатковий попит на її акції з боку великих інституційних інвесторів.

Водночас потенційна угода має й критиків. Американський інвестор Джим Чанос вважає, що об'єднання може виявитися невигідним саме для акціонерів SpaceX.

За його розрахунками, злиття з Tesla може зменшити темпи зростання об'єднаного бізнесу порівняно із самостійною SpaceX більш ніж на 60%, а прогнозований прибуток на акцію у 2027 році — майже на 40%.

Аргумент Чаноса ґрунтується на різниці між бізнес-моделями компаній. SpaceX активно нарощує доходи від штучного інтелекту та супутникового зв'язку, тоді як Tesla значною мірою залежить від автомобільного ринку, де темпи зростання обмежені конкуренцією, виробничими потужностями та споживчим попитом.

Крім того, придбання Tesla шляхом випуску нових акцій SpaceX може призвести до розмивання часток нинішніх акціонерів космічної компанії. Чанос розглядає декілька сценаріїв. Якщо компанії обміняються акціями відповідно до ринкових цін, прогнозований прибуток SpaceX на одну акцію може скоротитися приблизно на третину. Якщо ж космічна компанія заплатить значну премію за Tesla, падіння цього показника може перевищити 40%.

Фактично інвестор ставить під сумнів не технологічну доцільність об'єднання, а його економічну вигоду для нинішніх власників акцій SpaceX. Вони можуть отримати частку у більшій корпорації, однак із нижчими темпами зростання та меншою прогнозованою прибутковістю в розрахунку на одну акцію.

Як об'єднання компаній може посилити особистий контроль Ілона Маска

Окрім технологічних та фінансових переваг, потенційне злиття може суттєво змінити структуру управління бізнес-імперією підприємця. Завдяки спеціальному класу акцій Маск контролює близько 85% голосів у SpaceX, тоді як у Tesla цей показник становить приблизно 20%.

Аналітик Barclays Ден Леві розглядає сценарій, за якого саме SpaceX стане покупцем Tesla, а угоду реалізують шляхом обміну акцій. За розрахунками Barclays, у такому разі Маск може отримати близько 37% економічної частки об'єднаної корпорації, одночасно контролюючи приблизно 56% голосів.

Це означає, що підприємець зможе зберегти вирішальний вплив на стратегічні рішення корпорації, навіть не володіючи більшістю її акцій.

Для Маска такий сценарій особливо важливий через його довгострокові амбіції у сфері робототехніки та штучного інтелекту. Розробка відповідних технологій потребує багаторічних інвестицій, які не завжди підтримують акціонери, орієнтовані на короткострокові фінансові результати.

Обмежений контроль над голосами у Tesla тривалий час був джерелом невдоволення Маска. Об'єднання зі SpaceX може дозволити підприємцю отримати більшість голосів у новій корпоративній структурі та самостійно визначати стратегічний напрям її розвитку в межах своїх корпоративних повноважень.

Однак для нинішніх інвесторів Tesla така структура означатиме зменшення їхнього впливу на корпоративне управління. Вони фактично обміняють акції незалежного автомобільного виробника на частку в конгломераті, стратегічний розвиток якого значною мірою визначатиме одна людина.

Саме тому важливою частиною переговорів стане визначення вартості Tesla. Аналітики RBC Capital Markets та JPMorgan припускають, що її акціонери можуть вимагати премію у розмірі 20–35% до ринкової вартості компанії. За нинішньої капіталізації йдеться про сотні мільярдів доларів.

Чому Китай може заблокувати об'єднання Tesla та SpaceX

Однією з найбільших перешкод на шляху до створення єдиної корпорації можуть стати не американські акціонери, а китайські регулятори.

Аналітик JPMorgan Раджат Гупта вважає, що отримання дозволу від Пекіна може виявитися складнішим завданням, ніж погодження угоди інвесторами Tesla. Китай забезпечує близько 20% доходів автомобільної компанії та відіграє важливу роль у її виробничій діяльності. У Шанхаї розташований один із найбільших заводів Tesla, який обслуговує як внутрішній китайський ринок, так і міжнародні поставки.

Водночас SpaceX тісно співпрацює з американським оборонним сектором, а супутникова мережа Starlink не отримала дозволу на роботу в Китаї.

Головна проблема, на думку Гупти, полягає у суперечності між економічними інтересами Tesla у Китаї та стратегічним значенням SpaceX для американської національної безпеки.

Виходом із ситуації аналітик називає можливе відокремлення китайського бізнесу Tesla від решти корпорації. Він допускає створення структури, у якій контрольний пакет акцій китайського підрозділу належатиме місцевим інвесторам, а Tesla отримуватиме доходи від ліцензування бренду, програмного забезпечення та інших технологій.

Такий сценарій дозволив би автомобільному виробнику зберегти присутність у Китаї, водночас обмеживши прямі корпоративні зв'язки між китайськими виробничими активами та американським космічним бізнесом.

Однак відокремлення китайського підрозділу може позбавити Tesla частини майбутніх доходів та контролю над одним із найважливіших виробничих підприємств. Фактично Маску доведеться шукати компроміс між збереженням доступу до одного з найбільших автомобільних ринків світу та інтеграцією Tesla з компанією, яка має стратегічне значення для національної безпеки США.

При цьому геополітичні ризики можуть поширитися й на інші країни, які використовують технології Tesla, Starlink або xAI. Об'єднана корпорація, ймовірно, опиниться під посиленим контролем антимонопольних органів та регуляторів у сфері захисту інформації.

Чи може Ілон Маск об'єднати абсолютно всі свої компанії

Ідея створення єдиної материнської корпорації для всіх бізнесів Маска виникла ще у 2020 році. Тоді американський інвестор Дейв Лі запропонував підприємцю створити холдингову компанію під назвою X, яка об'єднала б Tesla, SpaceX, Neuralink та The Boring Company.

Маск позитивно відреагував на цю пропозицію, хоча на той момент не оголосив про конкретні плани створення такого холдингу. Через шість років частина цієї концепції вже реалізована. SpaceX контролює Starlink, xAI та соціальну мережу X, а потенційне поглинання Tesla може стати наступним етапом консолідації.

Однак воно не обов'язково означатиме подальше поглинання Neuralink та The Boring Company. Neuralink працює у сфері медичних технологій, яка має специфічні регуляторні вимоги, тривалі цикли клінічних досліджень та окремі юридичні ризики. The Boring Company, своєю чергою, може співпрацювати з іншими бізнесами Маска без втрати корпоративної самостійності.

Одним із можливих сценаріїв є створення технологічного холдингу, у межах якого компанії збережуть власні бренди, керівництво та операційну самостійність, але матимуть спільну материнську структуру. Подібну модель використовує Alphabet, яка об'єднує Google, Waymo, DeepMind та інші технологічні проєкти.

У випадку Маска масштаб такого холдингу буде значно ширшим. Він потенційно охоплюватиме виробництво автомобілів, робототехніку, космічні запуски, супутниковий зв'язок, штучний інтелект, напівпровідники, енергетику та транспортну інфраструктуру.

Водночас створення корпорації вартістю понад $3 трлн не гарантуватиме її технологічного чи фінансового лідерства. Значна частина проєктів, на яких ґрунтуються довгострокові очікування інвесторів, зокрема масове виробництво людиноподібних роботів та космічні дата-центри, ще не довела своєї комерційної ефективності.

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