Arada запускає в Ер-Ріяді проєкт за $3,8 млрд — The National

Девелопер Arada з ОАЕ запускає в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, житловий проєкт вартістю 14 млрд дирхамів, або $3,8 млрд. Компанія також планує збудувати в королівстві 100 тисяч будинків протягом трьох-п’яти років, повідомляє The National.

Проєкт в Аль-Рімалі

Перший комплекс Arada в Саудівській Аравії розташують у районі Аль-Рімаль, у північно-східному коридорі розвитку Ер-Ріяда. Ділянка під забудову має площу 2,5 млн квадратних метрів. У матеріалі The National зазначено, що площа проєкту становитиме 3,2 млн квадратних метрів.

У комплексі планують звести 3 500 вілл і таунхаусів. Також там мають бути школа, торговельні об’єкти, громадський центр, спортивні споруди та зелені зони. Проєкт передбачає висадження 100 тисяч дерев і натхненний житловим комплексом Masaar, який Arada розвиває в еміраті Шарджа.

Будівництво планують розпочати в середині 2027 року та завершити за п’ять років. Вартість житла становитиме від 1 000 до 1 400 саудівських ріалів за квадратний фут, повідомив генеральний директор Arada Ахмед Альхошайбі.

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Плани розширення

Розвитком Arada в Саудівській Аравії займатиметься Arada KSA — структура, створена спільно із саудівським інвестором у нерухомість Xtopia. Головою Arada KSA стане голова Xtopia Мохаммед Аль-Дабаан.

За даними компанії, Arada KSA має доступ до земельного банку площею 10 млн квадратних метрів у Ер-Ріяді, Джидді та Мецці. Його сукупну вартість оцінюють у 49 млрд дирхамів. Arada також готує нові проєкти в Джидді та Мецці.

Загалом група розраховує мати 200 тисяч будинків у різних країнах за три-п’ять років, причому половина цього показника має припасти на Саудівську Аравію. Проєкт в Аль-Рімалі планують фінансувати через інвестиційну структуру, яку регулює Управління ринку капіталу Саудівської Аравії та якою керує Al Rajhi Capital. За словами Альхошайбі, більшість фінансування має надійти від фонду та банку.

Саудівська Аравія прагне підвищити частку власників житла серед громадян до 70% до 2030 року в межах програми Sakani. Наприкінці 2024 року цей показник перевищив 66%, а кількість отримувачів державної житлової підтримки сягнула 1 млн.

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