Ifo знизив прогноз завершення будівництва житла в Німеччині до 195 тисяч — Der Spiegel

Інститут економічних досліджень Ifo прогнозує, що в Німеччині у 2027 та 2028 роках щороку завершуватимуть будівництво 195 тисяч житлових одиниць. Це менше ніж 200 тисяч на рік і нижче від попередніх оцінок інституту, повідомляє Der Spiegel.

Прогноз переглянули вниз

У лютому Ifo очікував 205 тисяч завершених житлових одиниць у 2027 році та 215 тисяч — у 2028-му. Експерт Ifo з питань будівництва Людвіг Дорфмайстер пояснив перегляд прогнозу подальшим зростанням будівельних витрат, зокрема як наслідком війни в Ірані.

За його словами, у 2026 році кількість завершених житлових одиниць, як і очікувалося, скоротиться до 185 тисяч. Це буде найнижчий показник за 15 років і на 20 тисяч менше, ніж у 2025 році.

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Чинники спаду будівництва

Дорфмайстер зазначив, що житлове будівництво з 2022 року стримують три чинники: стрибок цін на будівельні послуги, різке подорожчання фінансування та значне скорочення державної підтримки галузі.

За останньою оцінкою Федерального інституту досліджень будівництва, міст і простору, до 2030 року Німеччині щороку потрібно близько 320 тисяч нових житлових одиниць.

Президент Федерального об'єднання німецьких житлових і нерухомих компаній Аксель Гедашко заявив, що запроваджений торік федеральний «будівельний турбо» може пришвидшити процедури отримання дозволів. Водночас, за його оцінкою, механізм не розв'язує проблему фінансування багатьох уже погоджених проєктів за умов доступних орендних ставок. Він також вказав на погіршення ситуації у секторі соціального житла.

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