Інвестори скуповують житло в Аліс-Спрінгс за добу — ABC News Australia

В австралійському Аліс-Спрінгс інвестори з Мельбурна та Сіднея активно купують житло, нерідко без попереднього огляду та протягом 24 годин після виставлення будинків на продаж. Їх приваблює висока дохідність від оренди в місті, повідомляє ABC News Australia.

Керівник First National Real Estate Alice Springs Елі Мелкі розповів, що покупці шукають будинки вартістю від $400 тис. до $500 тис. За його словами, попит інвесторів посилився після того, як федеральний уряд скасував переваги механізму negative gearing, тож покупці зосередилися на об'єктах із високим орендним доходом.

Рекордний попит на будинки

За словами Мелкі, його агентство продало близько 25 будинків за останній місяць, тоді як попередній місячний рекорд становив п'ять продажів. Рієлторка Marion Burton Real Estate Маріон Бертон оцінила, що міжштатні інвестори могли придбати приблизно 40–50 будинків у першому кварталі фінансового року.

Вона очікує, що зрештою інвесторам продадуть близько 100 будинків. Бертон також зазначила, що активність інвесторів додала впевненості місцевим власникам, які розглядають продаж нерухомості. Водночас, за її словами, покупцям першого житла складніше конкурувати з інвесторами, які вже мають готове фінансування та добре знають процедуру придбання.

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Високі орендні ставки та дефіцит житла

Середня тижнева орендна плата за будинок із трьома спальнями в Аліс-Спрінгс становить $650 — на 31% більше, ніж десять років тому. Рівень вакантних орендних помешкань у місті становить лише 1,4%.

Елі Мелкі пов'язав високий попит на оренду з обмеженою пропозицією житла, нестачею землі для забудови та високою вартістю будівництва. Виконавча директорка NT Shelter Енні Тейлор наголосила, що зміна власників наявних будинків не збільшує загальної кількості доступного житла, а оренда вже є надто дорогою для багатьох родин.

Бертон зазначила, що купівля житла інвесторами для подальшої оренди може дозволити нинішнім орендарям залишитися у своїх помешканнях. Якщо ж будинок купує власник для проживання, орендарям доводиться шукати нове житло.

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