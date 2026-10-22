Лодзь і Щецин запровадять максимальні ставки податку на нерухомість — RMF24

У Польщі міські ради Лодзі та Щецина ухвалили застосування максимальних ставок податку на нерухомість із 1 січня 2027 року. Власники житла платитимуть 1,29 злотого за квадратний метр на рік, а для приміщень, що використовуються у підприємницькій діяльності, ставка становитиме 36,49 злотого за квадратний метр.

Як повідомляє RMF24, максимальні ставки на 2027 рік були оголошені кілька місяців тому, а органи місцевого самоврядування почали затверджувати їх у своїх громадах. Максимально можливі ставки також підтримали ради Колобжега, Равіча та Губіна. Підвищення торкнеться і мешканців Косцежини та Горлиць.

Як зміняться платежі

Для квартири площею 60 квадратних метрів за максимальної ставки річний податок становитиме 77,40 злотого. Наразі за ставки 1,25 злотого за квадратний метр власник такого житла сплачує 75 злотих.

Відчутнішими зміни будуть для бізнесу. Податок за комерційне приміщення площею 60 квадратних метрів зросте з 2131,80 до 2189,40 злотого на рік. Для гаража площею 20 квадратних метрів платіж становитиме 246,60 злотого замість 240 злотих: ставка зросте до 12,33 злотого за квадратний метр.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Максимальна ставка для земельних ділянок під будівлями визначена на рівні 0,80 злотого за квадратний метр, а для земель, пов’язаних із господарською діяльністю, — 1,49 злотого.

Де підвищення не підтримали

У Радомську депутати відхилили запропоноване президентом міста підвищення, тому ставки у 2027 році там не зростатимуть. Подібна ситуація була в Дзівнуві, де радні також стали на бік мешканців.

У Любліні, Бельсько-Бялій, Тарнові, Руді-Шльонській та Водзіславі-Шльонському ще готують проєкти відповідних рішень. Серед воєводських міст, де не застосовують максимальних ставок, названо Ряшів, Кельці, Ополе, Гожув-Велькопольський і Зелену Гуру. У Зеленій Гурі ставка для житла не перевищує 1 злотого за квадратний метр.

Місцеві органи влади пояснюють підвищення потребою збільшити надходження до бюджетів на інвестиції, утримання інфраструктури та місцеві соціальні програми. За даними видання, залежно від розміру міста додаткові надходження можуть становити від 1 млн до 7 млн злотих.

Читай нас у