На Тайвані рекордно побільшало домогосподарств з одним літнім мешканцем — Taipei Times

На Тайвані у другому кварталі кількість домогосподарств, у яких проживає лише одна літня людина, сягнула рекордних 716,5 тисячі. Це на 2,9 тисячі більше, ніж у попередньому кварталі, повідомляє Taipei Times з посиланням на статистику Платформи інформації про нерухомість Міністерства внутрішніх справ.

Зростання літніх домогосподарств

Загалом кількість домогосподарств, де проживають лише літні люди, у другому кварталі становила 927,5 тисячі. За квартал показник зріс на 4139, або приблизно на 0,4%.

Директор напряму послуг для власників нерухомості Colliers International Хуан Шу-вей пов’язав зростання таких домогосподарств зі зниженням народжуваності, старінням населення та поширенням нуклеарних сімей. За його словами, розвиток застосунків штучного інтелекту та масове виробництво роботів для догляду можуть зменшувати залежність людей від допомоги інших людей.

Хуан також заявив, що тенденція посилює потребу в міському плануванні з універсальним дизайном, безбар’єрними ліфтами та глибшою інтеграцією громадського догляду з медичними ресурсами.

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Скорочення реєстрацій

Водночас загальна кількість зареєстрованих домогосподарств на Тайвані зменшилася на 77,8 тисячі, або приблизно на 1%. Кількість зареєстрованих житлових об’єктів у другому кварталі становила близько 8,025 мільйона проти приблизно 8,103 мільйона у першому кварталі.

Найбільше скоротилася кількість домогосподарств з одним мешканцем: з 2,646 мільйона до 2,618 мільйона, тобто на 27,5 тисячі. Кількість домогосподарств із чотирма мешканцями знизилася приблизно на 12,5 тисячі, а з трьома — на 11,4 тисячі.

Генеральний директор Housing Trend Institute Хо Ши-чан заявив, що зменшення кількості одноосібних домогосподарств могло бути пов’язане зі смертю власників через старіння населення, а також із новою політикою оподаткування накопиченого житла, яка знизила стимули підтримувати кілька реєстрацій.

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