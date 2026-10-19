Пакистан скоротив до п’яти документи для житлових кредитів — Dawn

У Пакистані кількість документів на нерухомість, які банки вимагають від заявників на кредити за програмою Apna Ghar, скоротили до п’яти та стандартизували. Це зробили за вказівкою прем’єр-міністра Шехбаза Шарифа, а Державний банк Пакистану вже надіслав банкам офіційні інструкції, повідомляє Dawn.

Спрощення вимог банків

Міністерство житлового будівництва та робіт Пакистану заявило, що зміни мають спростити подання заявок і полегшити доступ до житлового фінансування. Раніше до відомства надходили скарги на те, що банки вимагали від заявників велику кількість документів.

Серед документів, названих міністерством, — лист про передачу та володіння об’єктом, план ділянки, дозвіл на іпотеку та документи про реєстрацію іпотеки. У відомстві вважають, що нові правила полегшать отримання кредитів для тих, хто купує або будує перше житло.

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Умови програми та прийнятна нерухомість

Програма прем’єр-міністра Apna Ghar є загальнонаціональною ініціативою з житлового кредитування, яку реалізує Міністерство житлового будівництва. За її умовами уряд Пакистану надає кредити до 10 млн пакистанських рупій на будівництво житла.

Стандартизовані вимоги стосуються різних категорій майна. Серед них — об’єкти міських органів розвитку, житлових товариств і приватних житлових проєктів, міська нерухомість у системі земельно-реєстраційного обліку або у вільній власності, об’єкти зі спеціальними чи історичними записами, а також ділянки, будинки й квартири Defence Housing Authority.

До переліку також входять орендовані об’єкти в кантонах і ті, що перебувають в управлінні Military Estate Office, сільська нерухомість у земельному реєстрі, державні житлові програми та майно Evacuee Trust. Фінансування може надаватися для об’єктів, щодо яких уряд Пенджабу або уповноважені органи інших провінцій видали Green Property Certificates. Згідно з документом, переданим медіа, такі сертифікати підтверджують право власності та володіння, тож не потребують подання додаткових історичних або окремих документів про власність.

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