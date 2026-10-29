Південна Корея планує визначити шість житлових зон — Korea Herald

Уряд Південної Кореї планує визначити шість нових зон державного житла в провінції Кьонгі поблизу Сеула, де передбачене будівництво понад 76 700 помешкань. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на Міністерство землі, інфраструктури та транспорту країни.

Ділянки біля меж Сеула

Кандидатні ділянки розташовані в містах Кімпхо, Курі, Ханам, Ийджонбу та Коян у провінції Кьонгі. Усі вони лежать у межах п’яти кілометрів від кордонів Сеула та мають відносно зручне транспортне сполучення зі столицею.

Оголошення про шість локацій стало продовженням серпневого плану уряду забезпечити пропозицію 100 тисяч нових помешкань.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Будівництво в зеленому поясі

У міністерстві заявили, що запропоновані території входять до зон зеленого поясу, де природоохоронна цінність уже зменшилася. Влада вважає ці ділянки придатними для системного розвитку.

Міністр землі Хон Чі Сон наголосив на потребі збільшити житлову пропозицію в районах, популярних серед молоді та молодят. Він також пообіцяв державну підтримку для прискорення будівництва.

Читай нас у