Попит на іпотеку у США впав на 5,3% попри зниження ставок — CNBC

У США загальний обсяг заявок на іпотеку за минулий тиждень зменшився на 5,3% порівняно з попереднім тижнем, хоча ставки за кредитами дещо знизилися. Про це з посиланням на сезонно скоригований індекс Асоціації іпотечних банкірів повідомляє CNBC.

Ставка знизилася вперше за понад два місяці

Середня договірна ставка за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою для кредитів, що відповідають установленим вимогам і не перевищують 832 750 доларів, знизилася з 7,50% до 7,41%. Кількість пунктів, включно з комісією за оформлення кредиту, зменшилася з 0,83 до 0,75 для позичальників із першим внеском 20%.

Економіст Асоціації іпотечних банкірів Джоел Кан зазначив, що ставки знизилися вперше більш ніж за два місяці. Водночас цього виявилося недостатньо для пожвавлення заявок як на купівлю житла, так і на рефінансування.

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Заявки на купівлю та рефінансування падають

Кількість заявок на рефінансування за тиждень зменшилася на 2%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року — на 59%. Ставки нині більш ніж на один відсотковий пункт вищі, ніж рік тому, тому коло позичальників, яким може бути вигідне рефінансування, залишається невеликим.

Заявки на кредити для придбання житла впали на 7% за тиждень і на 18% у річному вимірі. За даними Національної асоціації ріелторів, у вересні також різко скоротилася кількість незавершених продажів житла, які вимірюють за підписаними контрактами.

Частка іпотечних кредитів із регульованою ставкою залишилася на рівні 10,5%. За словами Кана, ставки за такими кредитами були майже на один відсотковий пункт нижчими за ставки за 30-річною фіксованою іпотекою, що давало кваліфікованим покупцям можливість отримати нижчу початкову ставку.

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