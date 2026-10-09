REIT Blackstone для дата-центрів втратив 16% від дебюту у травні — CNBC

У США акції Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC), нового інвестиційного фонду нерухомості, орієнтованого на дата-центри, знизилися приблизно на 16% після дебюту в середині травня. Blackstone продав 87,5 млн акцій по 20 доларів, однак у четвер їхня ціна закрилася нижче 17 доларів, повідомляє CNBC.

BXDC торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі та має надати інвесторам доступ до інфраструктури для розвитку штучного інтелекту. Blackstone зосереджується на дата-центрах у сформованих ринках, зокрема у Північній Вірджинії та Далласі. Компанія оцінює ринок таких об'єктів у 300 млрд доларів, а потенційний доступний ринок для свого бізнесу — більш ніж у 1 трлн доларів протягом наступних кількох років. Водночас, за даними CNBC, BXDC ще не розгорнув капітал у інвестиції.

Політичні та проєктні ризики

Інвестиції в дата-центри стикаються з посиленням суспільного й політичного спротиву. За даними опитування Gallup, 70% американців не підтримують будівництво дата-центру у своєму районі. У липні штат Нью-Йорк першим запровадив мораторій на нові погодження для гіпермасштабних дата-центрів, а в серпні губернатор Техасу Грег Ебботт розпорядився зупинити нові погодження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Наприкінці вересня акції Oracle впали на 4% після того, як компанія надіслала повідомлення про форс-мажор щодо кампусу дата-центрів Project Jupiter у Нью-Мексико. Проєкт входить до ширшої AI-ініціативи Stargate, яку розвиває Blue Owl. Oracle прагне відтермінувати виплати, якщо об'єкт не запрацює до 2028 року, посилаючись на регуляторні перешкоди та місцевий опір, хоча заявляє, що проєкт іде за планом.

Ліквідність і залежність від великих клієнтів

Експерти, опитані CNBC, називають серед ключових ризиків високу капіталомісткість, доступ до електроенергії, систем охолодження та мережевої інфраструктури. Також сектор залежить від обмеженого кола великих технологічних орендарів і має ризики затримок будівництва, рефінансування, технологічного старіння та постійних витрат на оновлення.

Роздрібна участь у таких інвестиціях наразі обмежена: близько 94% акцій BXDC належать інституційним інвесторам. Фахівці також застерігають, що приватні фонди цифрової інфраструктури можуть мати обмеження на викуп коштів, тому доступ до фонду не завжди означає можливість швидко отримати гроші назад.

Читай нас у