Розрив у житловому багатстві Південної Кореї сягнув 290 разів — Korea Herald

У Південній Кореї у 2025 році розрив у вартості житла, яким володіють і в якому проживають найбагатші та найбідніші 20% домогосподарств, сягнув 290 разів. Це найвищий показник від початку ведення відповідної статистики у 2017 році, повідомляє Korea Herald.

За даними Корейської статистичної інформаційної служби, середня вартість такого житла у найбагатших 20% домогосподарств становила 693,4 млн вон, або близько $525 тис. Це на 7,7% більше, ніж роком раніше. У найменш забезпечених 20% середня вартість становила 2,39 млн вон — на 9,1% менше у річному вимірі.

Власність і вартість житла

Житлом, у якому вони проживають, володіли 82,5% домогосподарств із найзаможнішої групи та лише 6,6% — із найменш забезпеченої. Якщо домогосподарство не було власником свого поточного помешкання, у розрахунку йому присвоювали нульову вартість, навіть за наявності іншої нерухомості. Отже, показник відображає і різницю в рівні власності на житло, і різницю у вартості помешкань.

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У 2017 і 2018 роках цей розрив становив приблизно 146 разів. У 2022 році він зріс до 245,5 раза, у 2023-му скоротився до 215,1 раза, а потім збільшувався два роки поспіль — до 290,1 раза у 2025 році.

Різні ринки Сеула та провінцій

Професор архітектурної інженерії Університету Данкок Кім Хьон Су назвав одним із чинників зростання нерівності підвищення цін на нерухомість у Сеулі. Він закликав уряд приділити пріоритетну увагу житлу, готовому до заселення, а не лише довгостроковій цілі розпочати будівництво 1,35 млн помешкань у столичному регіоні до 2030 року.

Професор нерухомості Університету Конкук Ю Сон Чонг пов'язав розрив також із посиленням відмінностей між житловими ринками Сеула та провінцій. За його словами, дороге житло зосереджене у столиці, тоді як нерухомість меншої вартості, якою володіють найбідніші домогосподарства, частіше розташована у провінційних регіонах. Він також зазначив, що обмеження іпотечного кредитування спрямовують попит до відносно доступних районів Сеула, зокрема Новон і Тобон.

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