Samsung SRA обрала IGIS пріоритетним претендентом на K-Twin Towers — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, Samsung SRA Asset Management обрала IGIS Asset Management пріоритетним претендентом на придбання офісного комплексу K-Twin Towers за 1,05 трлн вон, або $782 млн. Комплекс розташований навпроти палацу Кьонбоккун у районі Кванхвамун та має повну заповненість орендарями, серед яких Microsoft Korea і Woori Card.

Як повідомляє Korea Herald, ціна угоди становить близько 12,52 млн вон за квадратний метр. Це найвища ціна для офісної будівлі загальною площею щонайменше 33 058 квадратних метрів у центральному діловому районі Сеула. Samsung SRA придбала K-Twin Towers у 2018 році за 713,2 млрд вон, тож нинішня ціна більш ніж на 330 млрд вон перевищує суму купівлі. У торгах брали участь щонайменше п'ять потенційних покупців, зокрема три найбільші у країні керуючі компанії з активами у сфері нерухомості.

Інші офісні активи на продаж

За даними галузевих джерел, власник State Tower Namsan, компанія Mirae Asset Global Investments, також почала підготовку до продажу офісної будівлі в центрі Сеула. Компанія запросила місцевих та іноземних консультантів з нерухомості подати пропозиції щодо супроводу продажу. За повідомленнями, заявки мають подати на початку листопада, а пріоритетного покупця планують обрати на початку наступного року.

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Очікується, що State Tower Namsan продадуть щонайменше за 800 млрд вон, або близько 12,1 млн вон за квадратний метр. Mirae Asset придбала об'єкт за 588,6 млрд вон у 2019 році. Серед його орендарів — Korea Investment Corp., Bain & Co., Pfizer Korea та BMW Korea.

Страхова компанія ABL Life зі свого боку обрала Koramco REITs Management and Trust пріоритетним покупцем ABL Tower у районі Йоїдо на заході Сеула. За повідомленнями, пропозиція покупця становила близько 346 млрд вон, або приблизно 8,8 млн вон за квадратний метр. ABL Life прагне продати будівлю, щоб підвищити ефективність капіталу та зміцнити фінансову структуру після входження до Woori Financial Group торік.

Попит на преміальні офіси зберігається

За даними CBRE Korea, середній рівень вакантності офісів класу A у трьох головних ділових районах Сеула знизився на 1,1 відсоткового пункту проти попереднього кварталу — до 3,1%. Водночас загальна вартість операцій з офісними будівлями в місті у серпні скоротилася на 27% — до 718 млрд вон проти 983,4 млрд вон у липні, згідно з аналізом реєстрів Міністерства земельних ресурсів.

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