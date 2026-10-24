Влада штату Сан-Паулу в Бразилії 22 жовтня підписала 30-річний контракт на спорудження та управління новим урядовим центром у центральному районі Кампус-Елізіус. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 6 млрд реалів, або $1,19 млрд. Як повідомляє The Rio Times, до комплексу планують перенести офіс губернатора, державні секретаріати та установи, де працюватимуть близько 22 тисяч держслужбовців.

Умови державно-приватного партнерства

Контракт отримав консорціум MEZ-RZK Novo Centro, який у лютому переміг на аукціоні біржі B3. До групи входять Zetta Infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK та Iron Property. За умовами угоди приватний оператор будуватиме та управлятиме об’єктом упродовж 30 років, а влада штату здійснюватиме щомісячні платежі, прив’язані до показників виконання контракту.

Максимальний платіж, який пропонувала влада, становив 76,6 млн реалів на місяць. Переможець аукціону запропонував знижку 9,62%, тому щомісячна виплата має скласти близько 69,2 млн реалів. За оцінкою влади, на будівництво штат спрямує близько 3,4 млрд реалів, а концесіонер має забезпечити приблизно 2,7 млрд реалів.

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Будівлі, житло і транспорт

Проєкт передбачає сім будівель і десять веж, а також театр, аудиторії та багатофункціональні приміщення. Влада штату заявляє про намір відреставрувати 17 будівель-пам’яток. Палац Кампус-Елізіус, якому понад століття, планують перетворити на приймальну залу уряду.

Також передбачено створення 25 тисяч квадратних метрів комерційних і сервісних площ, нового автобусного термінала Terminal Luz біля залізничної станції Luz та понад 6 тисяч житлових одиниць у центральній частині міста. За даними g1, 55% запланованого житла призначатиметься для мешканців із нижчими доходами.

Для реалізації проєкту, за даними g1, можуть експропріювати близько 230 об’єктів нерухомості, у районі також нарахували приблизно 600 родин. Інші медіа наводили оцінку у 312 об’єктів. Графік передбачає підготовку документації, отримання дозволів, перші роботи на новому терміналі та початок експропріацій у перший рік. За словами секретаря штату Гільєрме Афіфа Домінгоса, влада сподівається завершити роботи до 2030 року.

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