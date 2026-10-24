Суд Кенії не розглядатиме позов Туджу щодо продажу бізнес-парку — Nation Kenya

Суд з питань довкілля та земельних справ у Кенії постановив, що не має юрисдикції розглядати позов колишнього секретаря Кабінету Рафаеля Туджу та компанії Dari Limited щодо продажу Dari Business Park у Найробі. Позивачі оскаржували продаж об’єкта компанії Ultra Eureka Limited за 450 млн кенійських шилінгів у жовтні 2024 року.

Питання оцінки майна

Як повідомляє Nation Kenya, суд зазначив, що суть спору полягає в тому, чи дотримався кредитор законодавчих вимог під час оцінки та продажу заставленого майна. Суддя наголосив, що посилання на конституційні права саме по собі не надає цьому суду повноважень розглядати справу, яка за своєю суттю виходить за межі його компетенції.

Суд не розглядав по суті твердження Туджу про заниження вартості об’єкта, порушення передбаченого законом обов’язку та незаконність продажу. Колишній посадовець стверджував, що продаж ґрунтувався на застарілих і неточних звітах про оцінку, а сума близько 450 млн шилінгів не враховувала забудову, комерційне використання, орендні доходи та ринкові умови.

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Кредит і продаж комплексу

Спір пов’язаний із кредитом на 9,3 млн доларів, який Східноафриканський банк розвитку надав Dari Limited у квітні 2015 року. Як заставу Туджу надав Dari Business Park та оздоровчий комплекс Entim Sidai Wellness Sanctuary. Пізніше кредитор намагався стягнути приблизно 35,05 млн доларів, що Туджу оскаржував як суму, значно більшу за початковий кредит.

1 жовтня 2024 року EADB продав Dari Business Park компанії Ultra Eureka Limited. Об’єкт розташований на ділянці площею близько 6,8 акра в Найробі. Після придбання Ultra Eureka повідомила, що обтяжила титул на майно заставою на користь Kenya Commercial Bank для забезпечення кредиту на 2,5 млн доларів.

Вимоги позивачів

Туджу просив визнати аукціон, продаж і перехід права власності незаконними та скасувати їх. Альтернативно він вимагав компенсувати Dari Limited повну ринкову вартість майна, зокрема вартість забудови, втраченого бізнесу й орендного доходу. EADB також намагається продати Entim Sidai Wellness Sanctuary для стягнення непогашеного боргу Dari Limited.

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