Суд у Малайзії зобов’язав забудовника виплатити $2,58 млн — Channel NewsAsia

Високий суд Джохор-Бару в Малайзії зобов’язав девелопера R&F Development Sdn Bhd виплатити 10,56 млн малайзійських рингітів, або близько $2,58 млн, компенсації власникам 84 квартир у житловому комплексі R&F Princess Cove. Власники, серед яких є громадяни Сінгапуру, домоглися виплат через затримки з передачею квартир і завершенням спільних об’єктів комплексу.

Як повідомляє Channel NewsAsia, суд дійшов висновку, що забудовник порушив договори купівлі-продажу, поділивши початкову першу фазу проєкту на дві окремі — Phase 1A та Phase 1B. Покупці квартир у трьох житлових блоках отримали ключі 25 жовтня 2017 року, хоча всю початкову першу фазу завершили лише в листопаді 2018 року.

Компенсація за квартири та інфраструктуру

Суд постановив використовувати листопад 2018 року, а не жовтень 2017-го, як дату для розрахунку компенсації за прострочення. Розмір виплат за затримку з передачею квартир становив 10% річних від вартості кожного помешкання. Окремо суд розрахував компенсацію за затримку зі спільними об’єктами — 10% річних від однієї п’ятої ціни квартири.

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Кожному з 84 власників присудили приблизно від 34 тис. до 196 тис. рингітів за затримку з передачею квартир. Додатково їм присудили від 6,9 тис. до 39 тис. рингітів за незавершені спільні об’єкти. Компанію також зобов’язали повернути внески за обслуговування, платежі до резервного фонду та депозити за воду, зібрані до 8 листопада 2018 року.

Апеляції сторін

Позови щодо ще 39 квартир суд відхилив. Їхніх власників зобов’язали сплатити R&F судові витрати у розмірі 10 тис. рингітів за кожну квартиру. За словами юристів, ці покупці уклали договори вже після того, як девелопер змінив будівельні плани.

Представник R&F Development Josiah Tea заявив, що девелопер має намір оскаржити рішення. Водночас адвокат покупців N.G. Vinod повідомив, що його клієнти, чиї позови відхилили, також планують подати апеляцію. Останнє рішення у справі суд ухвалив 10 вересня 2026 року.

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