У Дарвіні, Австралія, ціни на будинки у вересні зросли на 0,3%, попри спад на загальнонаціональному ринку нерухомості. Дарвін став єдиною столицею Австралії, де вартість будинків продовжила зростати, повідомляє ABC News.

Зростання на тлі обмеженої пропозиції

За даними аналітичної компанії Cotality, у вересні ціни на квартири в Дарвіні підвищилися на 0,8%. Керівник дослідницького напряму компанії Джерард Берг назвав місцевий ринок найсильнішим у країні та пояснив зростання обмеженою пропозицією житла після багатьох років низьких темпів будівництва.

Водночас, за його словами, дедалі більше власників та інвесторів виставляють нерухомість на продаж, тоді як кількість покупців зменшується. У середині січня кількість об'єктів, доступних для продажу, була приблизно на 60% нижчою за середній рівень, а тепер цей показник становить близько 40% нижче середнього й продовжує зростати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризик охолодження ринку

Берг припустив, що ситуація може змінитися, якщо Резервний банк Австралії підвищить процентні ставки в листопаді. За його словами, у такому разі Дарвін може долучитися до ширшого спаду, який уже спостерігається на ринку нерухомості країни.

Рієлторка Керрі-Енн Лоренс, яка працює в Дарвіні понад 20 років, також зафіксувала збільшення кількості оголошень від січня, хоча історично їхня кількість усе ще низька. Вона зазначила, що активність інвесторів з інших штатів, які протягом останнього року швидко купували житло в районі Великого Дарвіна, почала знижуватися на тлі подальшого зростання цін.

Дарвін посідає третє місце серед столиць Австралії за вартістю оренди житла — після Сіднея та Перта. Медіанна вартість оренди тут за рік до вересня зросла приблизно на 11,6%, а рівень вакантності становив близько 1,9%.

Читай нас у