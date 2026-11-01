Ціни на житло в Австралії падають найшвидше за 40 років — ABC News Australia

В Австралії ціни на житло знижуються сьомий місяць поспіль: національний індекс вартості житла Home Value Index у жовтні втратив 1,2%. Від пікового рівня в березні показник знизився на 6,7%, або приблизно на 63 400 доларів для медіанного житла. Медіанна вартість житла в країні нині становить 884 855 доларів, повідомляє ABC News з посиланням на дослідницьку групу Cotality.

Темпи спаду прискорилися

Керівник досліджень Cotality Джерард Берґ заявив, що нинішній спад розвивається швидше, ніж будь-яке інше падіння ринку за останні 40 років. За сім місяців вартість житла у сукупності столиць знизилася на 8,1%.

Попередній рекордний спад, за його словами, припав на 2017–2019 роки, коли сукупна вартість житла у столицях зменшилася на 8,2%. Берґ вважає, що поточне зниження може перевищити цей показник. Практично всі передмістя Брісбена, Перта й Аделаїди за останні три місяці зафіксували падіння вартості нерухомості.

На думку Берґа, спад насамперед зумовлений скороченням попиту: вищі процентні ставки зменшили можливості домогосподарств брати кредити та збільшили виплати за іпотекою. Він також пов’язав послаблення інтересу інвесторів зі змінами до податкових пільг на нерухомість у федеральному бюджеті.

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Попит і кількість угод зменшуються

За оцінкою Cotality, кількість продажів житла за останні три місяці була на 23% нижчою, ніж роком раніше, та на 18% меншою за середній показник попередніх п’яти років. Рівень успішних аукціонів у сукупності столиць стабільно тримається нижче 50%.

Медіанний строк продажу житла зріс до 39 днів — це найвищий рівень із серпня 2020 року. Знижка продавців досягла 4,7%, що є найбільшим показником із травня 2019 року.

Головна економістка Domain Нікола Павелл заявила, що зниження медіанної ціни на 10% є цілком можливим. За її словами, довіра покупців може відновитися лише після появи сигналів щодо можливого зниження ставок. Дані Cotality за жовтень також показали, що медіанна вартість житла в Мельбурні становила 773 027 доларів.

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