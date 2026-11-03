Ціни на житло в Перті за три місяці знизилися на 5,7% — ABC News Australia

В австралійському Перті медіанна вартість житла за останні три місяці знизилася на 5,7% — до $942 018. Це майже на $100 тис. менше, ніж на піку у квітні, коли показник перевищував $1 млн, повідомляє ABC News Australia.

Прогноз подальшого зниження

За даними, наведеними виданням, Австралія рухається до найбільшого спаду на житловому ринку за 40 років. Дослідницька група Cotality зафіксувала зниження медіанної вартості житла в Перті. Водночас економісти Commonwealth Bank оновили прогноз і очікують падіння цін на будинки в місті на 18% від квітневого піку, після чого вони можуть почати стабілізуватися у другій половині 2027 року.

Для Ванесси Брей, яка після розставання з партнером чотири роки шукає житло для себе та синів, послаблення ринку стало приводом для оптимізму. Вона шукає сімейний будинок у межах шкільного округу дітей і має вкластися в ліміт $850 тис., необхідний для участі у програмі Help to Buy уряду штату.

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Покупці стали вибірковішими

Рієлтор Кайл Пітерс застеріг, що оптимізм потенційних покупців може бути передчасним. На його думку, нинішні показники не повністю відображають стан ринку, оскільки країна все ще має дефіцит житла.

Президент REIWA Роб Манданічі зазначив, що навіть без подальшого падіння цін уповільнення ринку дає покупцям більше часу для ухвалення рішення. За його словами, покупці не зникли з ринку, але стали вибірковішими. Він також наголосив, що ціни в низці передмість Перта знижуються після періоду високих показників.

У вівторок Резервний банк Австралії підвищив ставку cash rate на 0,25 відсоткового пункту — до 4,85%, найвищого рівня з 2008 року.

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