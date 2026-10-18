У Брисбені кожна п’ята заявка до агенції надходить від груп — ABC News Australia

В Австралії багатопоколінні родини та групи друзів дедалі частіше об’єднуються, щоб винайняти житло на тлі обмеженої пропозиції та зростання орендних ставок. У Брисбені такі заявники становлять приблизно кожну п’яту заявку, яку отримує одна з агенцій нерухомості, повідомляє ABC News Australia.

Агент із нерухомості Аві Хан заявив, що потенційні орендарі подаються на житло кількома парами, разом із батьками або друзями. За його словами, до федерального бюджету в травні на один будинок зазвичай надходило близько 10 заявок, тоді як тепер їх кількість становить 15–20.

Оренда зросла більш як удвічі

Житель Перта Грейді Тумат із 2019 року мешкає разом із братом та ще одним сусідом. Він розповів, що на момент заселення орендна плата становила 315 австралійських доларів на тиждень, а після останнього підвищення сягнула 760 доларів. Це означає зростання на 141% за сім років.

Тумат зазначив, що спільне проживання дає змогу розтягнути бюджет, однак трьом людям доводиться пристосовуватися до невеликого простору. За його словами, такий спосіб життя не був тим, який вони уявляли для себе, але він є доступним для них варіантом.

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Дефіцит житла для орендарів

За даними платформи Domain, у вересневому кварталі загальнонаціональний рівень вакантності орендного житла в Австралії становив 1% — для оренди був доступний лише один зі 100 об’єктів. У столицях штатів за межами Сіднея та Мельбурна нестача пропозиції була ще гострішою.

Старша викладачка економіки нерухомості Квінслендського технологічного університету Ліндалл Браянт сказала, що увага державної політики переважно зосереджена на покупцях житла. Вона також заявила, що зміни до правил negative gearing і податку на приріст капіталу, внесені до федерального бюджету, послабили інвестиції в житлову нерухомість та поставили орендарів у складніше становище.

Федеральний уряд Австралії підвищував виплати за програмою Commonwealth Rental Assistance у 2023 і 2024 роках, а також домовився з керівниками штатів і територій рухатися до більш узгоджених правил захисту прав орендарів. Профспілки та житлові правозахисні групи, зі свого боку, закликали запровадити обмеження орендної плати й багаторічні договори оренди.

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