У Сполученому Королівстві 56% покупців першого житла минулого місяця повідомили, що їхні щомісячні платежі за іпотекою перевищили суму, яку вони раніше сплачували за оренду. Це найвища частка щонайменше за десять років, а середня різниця становила 39 фунтів стерлінгів, повідомляє The Guardian із посиланням на дані агентства нерухомості Hamptons.

Зростання ставок за іпотекою

Ставки за іпотечними кредитами у Сполученому Королівстві зростають від початку війни на Близькому Сході. Волатильність на ринку облігацій підвищила свопові ставки, які впливають на вартість кредитів із фіксованою ставкою.

На початку жовтня середня ставка за п’ятирічною іпотекою з фіксованою ставкою вперше за три роки сягнула 6%. Станом на ранок 19 жовтня вона становила 5,99%, тоді як середня ставка за дворічним кредитом із фіксованою ставкою дорівнювала 5,96%, за даними Moneyfacts.

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Витрати покупців віком від 40 до 49 років

Найвідчутніше збільшення житлових витрат Hamptons зафіксував серед покупців першого житла віком від 40 до 49 років: для 67% із них іпотека виявилася дорожчою за попередню оренду. У середньому їхні щомісячні витрати на іпотеку були на 18% вищими.

Керівниця досліджень Hamptons Анейша Беверидж зазначила, що за низьких відсоткових ставок фінансова доцільність швидкого переходу від оренди до купівлі житла була очевиднішою. За її словами, вищі ставки змінили цю ситуацію, хоча довгостроковими перевагами власного житла залишаються накопичення капіталу, більша стабільність і можливість зрештою повністю володіти помешканням.

Оренда також дорожчає

Водночас нові договори оренди у Великій Британії у вересні подорожчали на 2,7% у річному вимірі — найшвидшими темпами майже за два роки. Середня орендна плата сягнула 1433 фунтів на місяць проти 1396 фунтів роком раніше. У Великому Лондоні середня вартість нової оренди становила 2357 фунтів, що на 1,5% більше за минулорічний показник.

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