У Британії Ibstock на п’яту частину скоротила виробництво — The Guardian

У Великій Британії найбільший виробник цегли Ibstock скоротив заплановані обсяги виробництва на 20% після того, як продажі компанії у третьому кварталі виявилися на 22% нижчими за очікування. Дані галузі також засвідчили, що обсяги британського ринку цегли в липні та серпні були на 17% меншими, ніж за аналогічний період попереднього року.

Як повідомляє The Guardian, після попередження про прибуток акції Ibstock впали на 11%, наблизившись до найнижчого рівня від часу повторного виходу компанії на фондовий ринок у 2015 році. Компанія очікує, що її показник прибутку за підсумками 2026 року буде в середині діапазону 40 млн фунтів стерлінгів, тоді як ринок очікував показник, близький до 60 млн фунтів.

Спад у житловому будівництві

Погіршення показників Ibstock відбувається на тлі уповільнення британського житлового будівництва. Забудовники заявляли про необхідність фінансової дисципліни та скорочення витрат, а девелопер Berkeley Homes, що працює переважно на південному сході Англії, раніше повідомив про припинення придбання нових земельних ділянок і найму працівників.

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Серед чинників, які впливають на сектор, у матеріалі названо зміну очікувань щодо процентних ставок і витрати на дотримання регуляторних вимог. За умов, коли ціни на нове житло не демонструють суттєвого зростання, забудовникам складніше компенсувати такі витрати.

Нова програма для покупців

Урядова програма Джона Гілі Your First Home, що передбачає пільгові позики для покупців першого житла, має стартувати у квітні наступного року. Виконавчий директор Ibstock Джо Гадсон заявив, що відтермінування запуску може стримати попит у проміжний період, оскільки потенційні учасники програми можуть вирішити зачекати на доступніші кредити.

Аналітики Peel Hunt вважають, що програма буде помірно корисною для ринку, однак ключовою умовою для відновлення активності у секторі залишатимуться нижчі процентні ставки.

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