У Дубаї для Аль-Сатви схвалили будинки з вісьмома житловими поверхами — The National

Муніципалітет Дубая в ОАЕ оновив містобудівні правила для району Аль-Сатва, дозволивши на окремих ділянках зводити будинки з наземним поверхом і вісьмома поверхами житлових квартир. Аль-Сатва, що межує з Джумейрою та Бур-Дубаєм, переважно має малоповерхову забудову.

Як повідомляє The National, нові норми мають надати власникам землі та інвесторам більше можливостей для реконструкції об'єктів і ефективнішого використання ділянок. Раніше правила переважно дозволяли зводити зблоковані вілли.

Правила для різних ділянок

На ділянках уздовж внутрішніх доріг тепер можна розміщувати наземний поверх і два поверхи житлових квартир. Для ділянок уздовж зовнішніх доріг передбачені щільніші варіанти забудови: комерційний наземний поверх та два або три поверхи квартир — залежно від розташування і чинних містобудівних вимог.

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Більший потенціал забудови передбачено для ділянок площею від 1 000 квадратних метрів. Вони можуть уже відповідати цьому критерію або бути утвореними шляхом об'єднання двох чи більше наділів.

Стимули для об'єднання наділів

За виконання встановлених умов на таких ділянках можуть дозволити будинки з наземним поверхом і вісьмома поверхами житлових квартир. До об'єднаних ділянок також можна включати проїзди між ними.

Муніципалітет заявив, що стимули мають заохотити власників об'єднувати менші наділи у більші майданчики, придатні для комплексної забудови. За словами директора виконавчого департаменту планування муніципалітету Дубая Мансура Аль-Раїса, зміни є частиною гнучкого та сталого підходу до розвитку наявних міських районів. Перед їх запровадженням муніципалітет спільно з місцевими органами влади оцінив потреби в інфраструктурі та організації дорожнього руху.

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