У Лімасолі 1,8% квартир із 2–3 спальнями доступні умовній родині — Cyprus Mail

На Кіпрі лише 1,8% квартир із двома або трьома спальнями, виставлених на продаж у Лімасолі, коштують до €256 тис. Це розрахунковий бюджет умовного домогосподарства із середнім доходом, ідеться в дослідженні компанії з аналітики нерухомості Ask Wire, про яке повідомляє Cyprus Mail.

Дослідники зіставили ціни в оголошеннях на платформі Bazaraki на початку жовтня з розрахунками купівельної спроможності на основі даних Кіпрської статистичної служби про медіанні зарплати. Після перевірки даних Ask Wire проаналізувала 25 550 активних оголошень на підконтрольних уряду територіях Кіпру, з яких 17 532 стосувалися житла з двома або трьома спальнями.

Модель бюджету родини

Компанія змоделювала домогосподарство з двох працюючих дорослих і двох дітей на утриманні. Передбачалося, що кожен дорослий отримує розрахункову медіанну зарплату, родина не має інших непогашених кредитів і може отримати іпотеку на 25 років під 3,24% річних.

За таких умов сукупний валовий місячний дохід домогосподарства становив би близько €4 503, а чистий — €3 988. Якщо спрямовувати на іпотеку 25% чистого доходу, щомісячний платіж сягав би приблизно €997, а максимальна вартість житла — €255 995. Для такої купівлі також потрібен початковий внесок у €51 199, тобто 20% вартості об’єкта, без урахування інших витрат.

В Ask Wire наголосили, що спрямування 25% чистого доходу на виплати є припущенням для моделі, а не лімітом, установленим Центральним банком Кіпру, чи гарантією схвалення іпотеки.

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Відмінності між районами

Найвищою частка квартир із двома або трьома спальнями в межах бюджету була в Нікосії — 59,6%. У Фамагусті цей показник становив 58,6%, у Ларнаці — 48,1%. У Пафосі до встановленого порогу потрапили 9,6% квартир, а в Лімасолі — 1,8%.

У Лімасолі доступними за моделлю були 111 із 4 294 квартир із двома спальнями, або 2,6%. Серед квартир із трьома спальнями ціновому критерію відповідали лише сім із 2 376 пропозицій — 0,3%. Генеральний директор Ask Wire Павлос Лоїзу заявив, що проблема Лімасола полягає не в нестачі пропозиції, а у зростанні розриву між цінами на житло та купівельною спроможністю найманих працівників.

Окремі будинки, особливо з трьома спальнями, також залишаються малодоступними. У межах розрахункового бюджету в Нікосії були 65 із 480 таких будинків, у Пафосі — 17 із 993, а в Лімасолі — 16 із 1 279.

За оцінкою Ask Wire, якщо після витрат і формування фінансового резерву родина має €40 тис. доступних коштів, її загальний бюджет на придбання нерухомості зменшується до €200 тис. Компанія також застерегла, що зарплатні дані в моделі є оцінками, а ціни в оголошеннях можуть не відповідати остаточним цінам угод чи фактичній наявності об’єктів.

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