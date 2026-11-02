У Непалі зупинили поділ землі у 333 громадах — Kathmandu Post

У Непалі поділ земельних ділянок на менші наділи призупинили у 333 місцевих одиницях, які не завершили класифікацію земель за призначенням. Федеральний уряд готує четверту поправку до Правил землекористування 2022 року, щоб послабити обмеження, повідомляє Kathmandu Post.

Речник Міністерства управління земельними ресурсами, кооперативів, федеральних справ і загального адміністрування Ганеш Прасад Бхатта заявив, що проєкт поправки вже передали на погодження до Міністерства фінансів. Після отримання схвалення його мають направити до Міністерства права, а чинності зміни набудуть лише після схвалення Кабінетом міністрів.

Класифікацію завершили 420 одиниць

За законом про землекористування 2019 року місцеві ради із землекористування мають класифікувати землі та забезпечувати виконання відповідної політики на основі карт і даних, наданих урядом. Землю потрібно розподілити на десять категорій, серед яких сільськогосподарські, житлові, промислові, лісові, гірничі та комерційні території.

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Наразі класифікацію завершили лише 420 місцевих одиниць. Вони визначили призначення земель для десяти видів використання, зокрема для сільського господарства, промисловості та житлової забудови. Продаж цілих ділянок, поділ майна між членами родини, передавання за рішенням суду та виправлення земельних записів залишаються дозволеними.

Обмеження запроваджували неодноразово

Уряд уже кілька разів змінював правила, тимчасово дозволяючи поділ ділянок у місцевих одиницях, де класифікація не завершена. Водночас після пропущених дедлайнів обмеження щоразу поновлювали. У серпні 2026 року поділ ділянок зупиняли у 390 місцевих одиницях, а у 2025 році — у 500. У вересні 2024 року обмеження на земельні адміністративні послуги діяли у 620 одиницях.

Міністерство повідомило, що 176 місцевих одиниць підготували дані на рівні окремих земельних ділянок, ще 130 визначили необхідні критерії та оновили карти. Представник Асоціації муніципалітетів Непалу Бхім Прасад Дхунгана сказав, що багатьом громадам бракує коштів і технічних фахівців: виконання роботи коштує щонайменше від 1,5 млн до 2 млн рупій. Офіс генерального аудитора також закликав забезпечити місцеві органи необхідними ресурсами та координувати класифікацію з Департаментом геодезії.

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