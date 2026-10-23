У Сінгапурі ціни перепродажу квартир HDB знизилися на 0,1% — Channel NewsAsia

У Сінгапурі ціни на квартири HDB на вторинному ринку в третьому кварталі 2026 року знизилися на 0,1%, тоді як приватне житло подорожчало на 1,4%. Як повідомляє Channel NewsAsia, падіння цін перепродажу квартир HDB стало третім поспіль квартальним зниженням.

Більше угод попри зниження цін

Кількість операцій із перепродажу квартир HDB зросла на 19,5% — із 6396 у попередньому кварталі до 7645. Це також на 5,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли зареєстрували 7221 угоду. Такий квартальний обсяг став найвищим із третього кварталу 2024 року.

У сегменті найдорожчих об'єктів 596 квартир HDB продали щонайменше за 1 млн сінгапурських доларів. Це на 21,6% більше, ніж у попередньому кварталі, коли таких угод було 490. За оцінкою ERA Singapore, квартири вартістю від 1 млн сінгапурських доларів становили близько 7,8% усіх операцій перепродажу.

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Приватне житло дорожчає за меншої активності

Ціни на приватну житлову нерухомість у третьому кварталі зросли на 1,4% після підвищення на 0,5% у попередньому кварталі. Вартість будинків із земельними ділянками збільшилася на 2,9%, а ціни на неземельну житлову нерухомість — на 1%. Водночас загальна кількість операцій із приватним житлом скоротилася на 16,3%, до 5146 одиниць.

Девелопери вивели на ринок 1140 нових приватних житлових об'єктів без урахування executive condominiums, порівняно з 1783 кварталом раніше. Продажі нових об'єктів знизилися з 2141 до 1183 одиниць. Кількість перепродажів приватного житла становила 3801, або 73,9% усіх продажів у цьому сегменті.

Запаси нового житла

У третьому кварталі в Сінгапурі завершили будівництво 3559 приватних житлових об'єктів, включно з executive condominiums, проти 1212 у попередньому кварталі. Наприкінці кварталу близько 32 800 одиниць житла могли бути запропоновані на продаж протягом наступних одного-двох років. HDB та URA закликали домогосподарства обережно підходити до купівлі нерухомості й оформлення іпотечних кредитів через невизначеність макроекономічної ситуації та процентних ставок.

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