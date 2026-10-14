У США частка попиту на іпотеку зі змінною ставкою зросла до 10,5% — CNBC

У США частка попиту на іпотечні кредити зі змінною процентною ставкою (ARM) зросла до 10,5% — це найвищий показник із жовтня 2025 року. Позичальники дедалі частіше обирають такі кредити, намагаючись зменшити щомісячні виплати на тлі подорожчання іпотеки, повідомляє CNBC.

Ставки зростають

Середня контрактна ставка за 30-річними іпотечними кредитами з фіксованою ставкою для позик на суму до 832 750 доларів зросла за тиждень із 7,49% до 7,50%. Для кредитів із початковим внеском 20% кількість пунктів, включно з комісією за оформлення, знизилася з 0,84 до 0,83. Ставка була більш ніж на один відсотковий пункт вищою, ніж роком раніше.

За даними Mortgage Bankers Association, загальний обсяг заявок на іпотеку за тиждень скоротився проти попереднього тижня та був на 37,5% нижчим, ніж за аналогічний період минулого року. Іпотечні ставки минулого тижня сягнули найвищого рівня майже за три роки.

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Попит на рефінансування і купівлю житла падає

Заявки на рефінансування житлових кредитів за тиждень зменшилися на 0,4%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року — на 56%. Кількість заявок на іпотеку для купівлі житла впала на 4% за тиждень і на 16% порівняно з аналогічним тижнем роком раніше.

ARM-кредити зазвичай пропонують нижчу ставку та можуть передбачати фіксовану ставку протягом до 10 років. Після цього вона змінюється залежно від майбутнього рівня процентних ставок, через що такі позики вважають ризикованішими.

На ринку стало більше пропозицій житла, однак переважно у вищому ціновому сегменті. Збільшення пропозиції пов'язане не з новими оголошеннями, а з повільнішими продажами, тоді як ціни на житло продовжують зростати. За оцінкою Національної асоціації рієлторів, серпень і вересень стали двома найповільнішими місяцями року для продажу житла.

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