У США кількість незавершених продажів житла впала на 7,3% — CNBC

У США кількість незавершених угод із продажу житла у вересні скоротилася на 7,3% проти серпня та на 11,3% у річному вимірі. Показник відображає підписані контракти на купівлю вторинного житла. Як повідомляє CNBC, на ринок вплинуло різке зростання ставок за іпотекою.

Ставки за іпотекою зросли

Середня ставка за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою на початку вересня становила близько 6,8%, а наприкінці місяця сягнула 7,6%, за даними Mortgage News Daily. Головний економіст Національної асоціації рієлторів Лоуренс Юн зазначив, що доступність житла більше залежить від змін іпотечних ставок, ніж від зростання зайнятості та доходів.

Продажі зменшилися в усіх регіонах країни. Найбільше місячне падіння зафіксували на Півдні — на 8,2%, а також на Заході США — на 9,2%.

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Будівництво та настрої забудовників

Будівництво житла у вересні також послабилося. Кількість розпочатих будівництв односімейних будинків знизилася на 4,56% — до річного темпу 859 тисяч, за даними Бюро перепису населення США. Це найнижчий рівень із вересня 2025 року. Кількість дозволів на будівництво, що є індикатором майбутньої активності, за місяць зменшилася на 4%.

Економіст Nationwide Financial Бен Айерс очікує слабкої будівельної активності й у 2027 році. За його словами, забудовники намагаються продати вже наявні проєкти, пропонуючи знижки та стимули, що тисне на їхні прибутки. Водночас показник настроїв забудовників у жовтні опустився до найнижчого рівня за 14 років: погіршилися оцінки поточних продажів, очікування щодо майбутнього та показник потоку покупців.

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