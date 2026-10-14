У США зріс попит на офіси на тлі дефіциту нових площ — CNBC

Ринок офісної нерухомості США зафіксував п’ятий поспіль квартал позитивного чистого поглинання площ: у третьому кварталі орендарі додали 6 млн квадратних футів офісів. Водночас пропозиція нових приміщень скорочується швидше, ніж відновлюється попит, повідомляє CNBC із посиланням на звіт JLL.

Менше нових офісів

У третьому кварталі на ринок вивели лише 3,5 млн квадратних футів нових офісних площ — це відповідає майже рекордно низькому показнику попереднього кварталу. Водночас 9,6 млн квадратних футів офісів вилучили з фонду через переобладнання або реконструкцію. Від кінця 2023 року загальний офісний фонд країни зменшився на 45 млн квадратних футів.

Наразі у США будують лише 23 млн квадратних футів офісних приміщень. Особливо обмеженою є пропозиція офісів найвищого класу: JLL назвала цю тенденцію «втечею до дефіциту». На тлі браку таких приміщень почали зростати орендні ставки.

Оренда дорожчає

Ефективні орендні ставки для офісних приміщень найвищого класу першої генерації перевищили показник третього кварталу 2025 року більш ніж на 20%. Дефіцит таких приміщень змушує частину орендарів переходити до офісів другої генерації, де ставки за рік зросли на 10%.

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Роботодавці також розширюють орендовані площі: нові підписані договори передбачають у середньому збільшення займаного простору на 13%. Два роки тому на ринку офісів переважала тенденція до скорочення площ.

Попит у різних містах

Технологічний сектор забезпечив найвище чисте поглинання офісних площ у Сан-Франциско та Остіні. На ринках Sun Belt також спостерігали високий попит, а менші ринки відновилися приблизно до 95% від обсягів оренди 2019 року.

Генеральний директор компанії Walker & Dunlop Віллі Вокер зазначив, що обсяги офісного будівництва цього року становлять близько 9% від звичайного річного рівня. За його словами, брак інвестиційного капіталу стримує запуск нових проєктів, попри скорочення пропозиції та зростання попиту.

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