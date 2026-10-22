У столицях Австралії ціни на житло впали вперше за 15 років — The Guardian

В усіх столицях Австралії ціни на житло знизилися вперше за 15 років — це лише другий такий випадок за весь час спостережень. Як повідомляє The Guardian, такі дані містить звіт Domain про ціни на будинки за вересневий квартал 2026 року.

Падіння у Сіднеї та Мельбурні

У Сіднеї медіанна ціна будинку за квартал впала на 4,7% — до 1,66 млн австралійських доларів. Це найнижчий показник за два роки.

У Мельбурні ціни знижувалися третій квартал поспіль: за вересневий квартал вони впали на 3,3%, а медіанна вартість будинку становила 1,014 млн австралійських доларів. Це найбільше квартальне зниження для міста за чотири роки.

Рекордні темпи зниження

Найбільший спад зафіксували в Перті, де ціни на будинки зменшилися на рекордні 4,7%. У Брісбені та Аделаїді також зареєстрували найсильніше квартальне падіння цін за весь час ведення статистики.

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Головна економістка Domain з питань житлової нерухомості Нікола Пауелл заявила, що спад охопив різні регіони та сегменти ринку: дешевшають як будинки, так і квартири. За її словами, об’єкти продаються довше, покупці мають більше можливостей для торгу, а продавцям доводиться коригувати цінові очікування.

Пауелл пов’язала зниження з високими відсотковими ставками, тривалим тиском вартості життя та змінами в податковій політиці щодо інвестицій у житло. За даними звіту, обмежені можливості покупців залучати кредити також стримують продажі.

Економістка зазначила, що у багатьох столицях пропозиція житла сягнула найвищого рівня за кілька років, що створює можливості для покупців зі стабільним фінансуванням. Пауелл не виключила, що медіанна ціна будинку в Мельбурні до кінця року може опуститися нижче 1 млн австралійських доларів.

Економісти Morgan Stanley прогнозують, що ринок може досягти найнижчої точки в другій половині 2027 року. Вони очікують, що спад від пікового рівня до мінімуму може сягнути 15%.

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