У Тайбеї 24,76% жителів віком від 65 років — Taipei Times

У Тайбеї на Тайвані у серпні частка жителів віком від 65 років сягнула 24,76% — це найвищий показник серед 22 адміністративних регіонів країни. Водночас 74,47% помешкань у місті у другому кварталі були старшими за 30 років, що є другим за величиною показником у Тайвані, повідомляє Taipei Times.

Старше населення і старий житловий фонд

Загалом 17 із 22 регіонів Тайваню вже стали «суперстарими суспільствами», де люди віком 65 років і старші становлять щонайменше п’яту частину населення. Цього порогу ще не досягли Таоюань, Тайчжун, місто Сіньчжу, повіт Сіньчжу та повіт Ляньцзян.

Керівник напряму послуг для орендарів Colliers International Taiwan Хуан Шу-вей заявив, що місту слід зважати не лише на вік будинків, а й на пов’язані з ним ризики для безпеки та здоров’я. На його думку, політика, зосереджена переважно на вигодах від реконструкції, не розв’язує соціальних проблем. Він також вказав на відтік молодших жителів, який посилює демографічний дисбаланс.

Хуан запропонував координувати дії різних відомств і поєднувати такі інструменти, як зворотна іпотека, трасти для догляду за літніми людьми та страхування. Це, за його словами, могло б перетворити капітал, пов’язаний зі старим житлом, на джерело доходу. Також він згадав послуги з управління орендою та обміну житлом.

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Високі ціни витісняють молодих покупців

Менеджер дослідницьких проєктів Sinyi Realty Цзен Цзін-де зазначив, що Тайбей розвивався раніше за багато інших районів, тому проблема літніх людей, які мешкають у старих будинках, тут особливо гостра. Влада останніми роками сприяла встановленню ліфтів у житлових будинках, однак для цього не всюди достатньо місця.

Генеральний директор Housing Trend Institute Хо Ши-чан пов’язав відтік молодих і людей середнього віку з високою вартістю нерухомості у столиці. Середня ціна квартир на вторинному ринку Тайбея становить близько 800 тисяч нових тайванських доларів за пінь площею 3,3 квадратного метра, тоді як передпродажні об’єкти часто коштують понад 1 мільйон нових тайванських доларів за пінь. Через це покупці шукають житло в Кілунзі, Новому Тайбеї та Таоюані, звідки можна доїжджати до столиці.

За даними інформаційної платформи Міністерства внутрішніх справ Тайваню, середній вік житла по країні у другому кварталі становив 34,46 року. Лише в Таоюані, повіті Сіньчжу та Цзіньмень середній вік будинків був нижчим за 30 років. Найстаріший житловий фонд зафіксували у повіті Пенху — із середнім віком 44,33 року.

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