Your First Home може збільшити будівництво Bellway на 10% — The Guardian

В Англії нова програма підтримки покупців першого житла Your First Home може збільшити річний обсяг введеного житла забудовником Bellway приблизно на 10%. Про це заявив генеральний директор компанії Джейсон Ганімен, повідомляє The Guardian.

Умови програми

Програма діятиме лише в Англії та буде призначена для людей, які планують придбати перше помешкання в новобудові — квартиру або будинок. Покупцям пропонуватимуть забезпечену державною гарантією позику в розмірі 20% вартості придбання. Мінімальний початковий внесок становитиме 2,5%.

Також передбачені обмеження доходу домогосподарств, щоб виключити з програми людей із високими зарплатами, та ліміти вартості житла. Повні умови, зокрема дату запуску, як очікується, канцлер Джон Гілі оголосить у бюджеті 28 жовтня.

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Очікування Bellway

За словами Ганімена, у короткостроковій перспективі програма може стримати ринок, оскільки частина потенційних покупців першого житла може відкласти придбання до її запуску. Водночас, спираючись на попередній досвід програм допомоги покупцям, він вважає, що Your First Home разом із відновленням ринку може повернути Bellway до показника щонайменше 10 тисяч завершених будинків на рік. Це може статися у 12-місячному періоді, що почнеться не раніше вересня наступного року.

У поточному році Bellway планує збудувати від 9 тисяч до 9,4 тисячі будинків проти 9 695 роком раніше. Компанія пояснює нижчий прогноз меншим портфелем попередніх замовлень, тиском на попит і зростанням будівельних витрат на 3–4%. Її портфель замовлень налічує 4 981 будинок загальною вартістю 1,4 млрд фунтів стерлінгів, тоді як роком раніше він становив 5 285 будинків на 1,5 млрд фунтів.

Виручка Bellway за рік до 31 серпня зросла на 13%, до 3,16 млрд фунтів стерлінгів, а базовий прибуток до оподаткування — на 5,7%, до 305,7 млн фунтів. Акції компанії у вівторок зросли на 2%, однак від початку року все ще втратили понад чверть вартості.

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