Британський регулятор хоче зобов’язати Apple знизити плату за доступ — Channel NewsAsia

У Великій Британії Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) запропонувало зобов’язати Apple знизити плату за доступ до технології безконтактних платежів і прибрати технічні бар’єри для конкурентів Apple Pay. Як повідомляє Channel NewsAsia, регулятор вважає, що це полегшить вихід на ринок цифрових банків та інших платіжних сервісів.

Доступ для альтернативних гаманців

У CMA заявили, що запропоновані заходи передбачають «суттєво нижчі» тарифи за доступ до безконтактних технологій Apple. Регулятор зазначив, що високі збори, жорсткі умови та технічні обмеження ускладнюють конкурентам розробку нових продуктів і суперництво з Apple Pay.

Генеральна директорка CMA Сара Карделл заявила, що зміни можуть сприяти інноваціям, розширити вибір для користувачів і підтримати британський фінтех-сектор. За її словами, спрощення доступу може дати змогу розвивати не лише платіжні застосунки, а й цифрові посвідчення, проїзні квитки та цифрові ключі.

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Позиція Apple і консультації

Пропозиції британського регулятора є менш суворими за вимоги Європейського Союзу, запроваджені у 2024 році. Вони, зокрема, передбачали безплатний доступ сторонніх розробників цифрових гаманців. CMA повідомило, що після цього альтернативні платіжні застосунки запустили Vipps, PayPal, Klarna, Curve та BBVA.

Apple заявила, що вже дозволяє розробникам пропонувати безконтактні платежі у своїх застосунках через NFC та захищений елемент, де зберігаються конфіденційні дані, зокрема реквізити карток і криптографічні ключі. У компанії наголосили, що не вважають за потрібне запроваджувати підхід із нижчим рівнем захисту приватності та безпеки.

CMA прийматиме коментарі щодо пропозицій до 17 листопада, після чого має ухвалити остаточне рішення. За даними регулятора, безконтактні платежі становлять 39% усіх платежів у країні проти 3% десять років тому, а цифровими гаманцями користуються понад 60% дорослих британців.

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