У Сіднеї зростають ціни після заборони доплат за картки — ABC News Australia

Малі підприємства в австралійському штаті Новий Південний Уельс переглядають ціни та способи покриття комісій за приймання карток після заборони додаткової плати за картковий розрахунок. Обмеження, запроваджене Резервним банком Австралії, набуло чинності 1 жовтня та поширюється на платежі через EFTPOS, Mastercard, Visa й American Express, повідомляє ABC News.

Регулятор пояснив, що зміни відповідають суспільним інтересам і мають зробити платіжну систему прозорішою та зрозумілішою для підприємців і клієнтів. Водночас комісії, які бізнес сплачує за карткові операції, не скасували.

Заклади переглядають меню

Власник кафе в Сіднеї Філіп Барбаро повідомив, що його група витрачає на такі комісії приблизно 150 тисяч доларів на рік. За його словами, у конкурентному середовищі міста компанія не підвищувала ціну кави, але збільшила вартість деяких інших позицій меню, щоб компенсувати витрати.

Власник пекарні Jamaican Patty Bakehouse Кріс Скус поки що бере комісії на себе. Однак він сказав, що може підвищити ціни з нового року. Підприємець зазначив, що більшість відвідувачів віддає перевагу оплаті карткою, а робота з готівкою створює додаткові незручності.

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Можливі знижки за готівку

Виконавчий директор бізнес-об'єднання Business Sydney Пол Ніколау заявив, що на підприємства вже тиснуть зростання відсоткових ставок, витрат на енергію та скорочення необов'язкових витрат домогосподарств. На його думку, бізнесу необхідно покривати свої витрати, тож наслідком можуть стати вищі ціни для споживачів.

Австралійська комісія з конкуренції та захисту прав споживачів наголосила: підприємства можуть включати комісію у загальну ціну товару, але не повинні вводити покупців в оману щодо вартості чи причин її зміни. Також компаніям дозволено пропонувати знижки тим, хто обирає певний спосіб оплати, зокрема готівку або PayID. Умови такої знижки мають бути чітко повідомлені до замовлення чи оплати, а знижена ціна не повинна бути єдиною або помітнішою за повну.

Барбаро розглядає можливість надавати знижку клієнтам, які платять готівкою. Скус, своєю чергою, не планує запроваджувати таку практику.

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