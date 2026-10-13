AFL вимагала від Sportsbet видалити ШІ-відео з гравцями — The Guardian

В Австралії Австралійська футбольна ліга (AFL) вимагала від свого офіційного партнера зі ставок Sportsbet припинити використовувати відомих гравців у створеному штучним інтелектом контенті для соціальних мереж без їхнього дозволу. Компанії також наказали видалити ШІ-відео, у яких спортсмени нібито відтворювали репліки з фільмів, телесеріалів або промов, повідомляє The Guardian.

Ролики в Instagram

Відео мали вікові обмеження та були створені для підвищення залученості аудиторії Sportsbet у соцмережах і пошуку нових клієнтів. Після звернення Guardian Australia букмекерська компанія видалила ролики зі своєї сторінки в Instagram.

В одному з відео ШІ зобразив колишнього гравця Brisbane Lions Лакі Ніла, який отримує нагороду в новому клубі Collingwood і відтворює промову американського репера Snoop Dogg 2018 року під час отримання зірки на Голлівудській алеї слави. Інший ролик показував гравця Brisbane Lions Вілла Ешкрофта, якому приписали репліку з телесеріалу Ozark. Sportsbet також створювала ШІ-контент із зображеннями тренера Hawthorn Сема Мітчелла та колишнього тренера North Melbourne Аластера Кларксона.

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Позиція Асоціації гравців

Асоціація гравців AFL, яка представляє спортсменів, наприкінці минулого тижня надіслала лізі лист із занепокоєнням щодо цих матеріалів. В організації заявили, що ШІ-зображення гравців не можна використовувати без їхнього схвалення, і домагалися видалення контенту та припинення такої практики.

Асоціація також вважає, що ролики порушували колективну угоду між гравцями та AFL, яка обмежує способи використання зображень спортсменів партнерами ліги. Угода на 2023–2027 роки за певних умов дозволяє Sportsbet використовувати фото та відео гравців без окремого дозволу, однак не містить згадок про штучний інтелект.

Представник AFL заявив, що ліга продовжить співпрацювати з партнерами щодо використання ШІ-контенту в міру розвитку технологій. У Sportsbet повідомили, що враховують відгуки партнерів і працюють з AFL над подальшим застосуванням ШІ у своєму контенті.

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