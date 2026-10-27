Бюджет культури Естонії буде на €6–7 млн меншим через пільгу казино — ERR News

В Естонії очікуване збільшення податкових надходжень після зниження ставки для ліцензованих онлайн-казино не відбулося. Через це бюджет Естонського фонду культурного капіталу наступного року буде на 6–7 млн євро меншим, ніж прогнозували раніше, повідомляє ERR News.

За даними Міністерства фінансів Естонії, після запровадження податкової пільги надійшли лише дві заявки на нові ліцензії для онлайн-казино. Одну з них ще розглядають, а іншу відхилили. Заступниця генерального секретаря міністерства Евелін Лійвамяґі заявила, що великого напливу нових операторів не очікували.

Очікування не справдилися

Зниження податку було однією з обіцянок коаліційної партії Eesti 200. Прихильники рішення розраховували, що нижча ставка привабить до країни операторів азартних ігор, збільшить податкові надходження та забезпечить більше фінансування культури і спорту. Один зі сценаріїв передбачав зростання доходів від податку на онлайн-казино до 95 млн євро до 2029 року.

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Чинний закон передбачає поетапне зниження ставки податку для онлайн-казино до 4% у 2029 році. Голова Естонського фонду культурного капіталу Маргус Аллікмаа вважає, що скорочення податку слід якнайшвидше припинити.

Ризики для культурних проєктів

Естонський фонд культурного капіталу фінансує великі проєкти, зокрема будівництво нового телебудинку ERR, культурного центру Siuru в Тарту та проєкт Tallinn Film Wonderland. За нижчих податкових надходжень графіки виплат на такі проєкти можуть розтягнутися, що збільшить потребу в позиках і витрати на відсотки.

Міністр фінансів Юрґен Ліґі також назвав податкове зниження невдалою політикою, однак зазначив, що уряд не планує скасовувати рішення, схвалене Рійґікоґу. За його словами, зміни податкової політики мають оголошувати щонайменше за шість місяців.

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