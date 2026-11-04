Flutter скоротила прогноз EBITDA на $160 млн — CNBC

Оператор азартних ігор Flutter знизив прогноз скоригованої EBITDA на 2026 рік на $160 млн — майже до $2,5 млрд. Компанія також скоротила середню точку діапазону річного прогнозу виручки на $300 млн, до $17,61 млрд. Причинами стали ускладнення в Бразилії та несприятливі результати спортивних ставок у США й на міжнародних ринках, повідомляє CNBC.

Фінансові показники за третій квартал

У третьому кварталі Flutter отримала $3,87 млрд виручки, що на 2% більше, ніж роком раніше, але нижче за приблизно $4 млрд, які очікували аналітики, опитані LSEG. Скоригована EBITDA скоротилася приблизно на 25% у річному вимірі — до $360 млн, також не виправдавши очікувань ринку.

Скоригований збиток становив 18 центів на акцію проти прогнозованого аналітиками збитку в 28 центів на акцію. Чистий збиток компанії досяг $1,15 млрд. До нього увійшло негрошове знецінення активів на $873 млн, переважно пов’язане з Бразилією, де у вересні заборонили спортивні ставки та онлайн-ігри.

Ставка на винагороди FanDuel

Новий генеральний директор Flutter Ден Тейлор, який очолює компанію п’ять тижнів, заявив, що розраховує поліпшити прибутковість завдяки оновленню продуктів і щедрішим програмам винагород для клієнтів FanDuel. У вересні FanDuel запустив загальнонаціональну програму винагород, яка, за словами Тейлора, добре сприймається користувачами.

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Середня кількість щомісячних гравців у букмекерському сервісі FanDuel у США в третьому кварталі зросла на 9%, а кількість ставок — на 15%. Загальна кількість щомісячних користувачів Flutter у США збільшилася на 12%, зокрема в сегменті онлайн-ігор — на 24%. Водночас обсяг ставок у букмекерському бізнесі зріс на 13%, а виручка — лише на 4%, оскільки компанія наростила витрати на промоакції.

Борг і розвиток прогнозної платформи

Flutter збільшила медійні витрати на розвиток платформи прогнозів FanDuel Predicts, яка конкурує з Kalshi та Polymarket. За словами Тейлора, обсяг торгів на платформі зріс на 271% від липня, а застосунок у жовтні залучив 140 тисяч нових клієнтів.

Компанія поки не планує відновлювати викуп акцій. Тейлор зазначив, що Flutter має протягом приблизно 24 місяців повернути співвідношення боргу до EBITDA до цільового рівня — від двох до 2,5 раза. Пріоритетами він назвав органічне зростання та погашення боргу.

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